Nasvet: izkoristite moč Lune

Luna ima močno energijo, ki povzroča plimo in oseko, hkrati z valovanjem našega notranjega življenja. Vse v vesolju je sestavljeno iz energije in frekvenc. Ko Luna prehaja svoj mesečni ciklus, odseva različno energijo. Če jo poznate, lahko kar najbolje izkoristite tako moč polne lune kot mlaja. Navada, ki jo zlahka usvojite, je, da v skladu z Luninim gibanjem dvakrat na mesec izvedete ritual, s katerim se boste osredotočili na svoje cilje.

Mlaj nosi energijo prenavljanja, nepoznanega. Je kot prazen list, ki čaka na vaše sanje in vizije. V tem času so afirmacije še posebno močne, pravi trenutek je za manifestacijo, ustvarjanje, zato bodite osredotočeni na to, kar si želite. Ritual lahko pomeni, da se nastavljate lunini svetlobi ali z njo napolnite svoje kristale. Meditirajte o svojih ciljih in jih zapišite, saj boste tako okrepili njihovo energijo.

Ob polni luni je čas za spuščanje, dokončevanje projektov, žetev. Tedaj opustite vse, kar vam ne služi. Očistite telo, dušo, um. V zraku je močna duhovna energija transformacije. Če nismo pripravljeni nanjo, nas lahko spodnese. Razmislite, kaj lahko spremenite, kako se lahko izboljšate zdravstveno, umsko, duhovno.

Ritual lahko predstavlja zrenje v luno, da se povežete z njeno energijo, meditacija naj temelji na odpuščanju in spuščanju, kristale očistite stare energije, čustveno bodite sprejemljivi, napišite na papir in zažgite vse, česar se želite znebiti. Prav tako zapišite, za kaj ste hvaležni, da podzavest spomnite na to.