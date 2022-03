Nasvet gurujev: Skrivnosti dreves

Guruji pravijo, da so drevesa naši učitelji. Ob njih se umirimo in načrpamo nove energije. Posamezne drevesne vrste nas spodbujajo na različnih področjih. Breza je tako drevo, ki ga objamemo za pomlajevanje in obnavljanje telesa ter če smo pred novim začetkom. Vrba spodbuja našo domišljijo, intuicijo in vizijo.

Jerebiko obiščite, če bi se radi zaščitili oziroma ustvarili harmonične odnose z drugimi. Jelša nam prinaša vzdržljivost, moč in strast za vse, kar želimo doseči. Jesen nas navda z jasnostjo, modrostjo in nam pomaga spustiti omejitve. Hrast nam prinaša moč, stabilnost in večje samospoštovanje. Leska je povezana z ustvarjalnostjo, odkritostjo in pristnostjo; omogoči nam, da smo tisto, kar smo.

Jablana nam bo pomagala, če iščemo ljubezen in si želimo, da so nam drugi naklonjeni. Bršljan, ki obdaja drevo, vas bo navdal z odločnostjo, potrpljenjem in vam pomagal narediti spremembo. Tisa razblinja iluzije ter nam pomaga pri globoki preobrazbi.

S čim pa so povezani različni deli dreves? Veje so povezane z našimi rokami in prsti, predstavljajo naša čustva in odločitve. Listi so povezani z lasmi, korenine z nogami in stopali ter podzavestjo. Drevesno deblo je simbol za trup in skelet, povezano z našimi odzivi in navadami.

Cvetovi so povezani z očmi in spolnimi organi. Plodovi simbolizirajo konkretne in duhovne rezultate odločitev. Semena predstavljajo spolne celice in nove ideje, lubje pa kožo in občutljivost za vplive okolice.