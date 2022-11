Nasvet gurujev: odmaknite se in poglejte širše

Ko smo ujeti v težave, smo kot hrček, ki vrti kolo v kletki. Ne vidimo ničesar drugega okoli sebe in ne razumemo, da nam ga ni treba poganjati, da bi rešili težavno situacijo, niti da v resnici sploh nismo ujeti v kletki. Naše težave se nam zdijo najhujše, ker so naše, spremlja nas panika in nismo sposobni trezno razmišljati, kaj šele poiskati odgovorov v duhovnem svetu. Toda guruji učijo, da je najboljše, kar lahko naredimo za rešitev težav, da se vanje ne vpletamo. »Le kako naj se ne vpletam?!« boste pomislili.

Odgovor je preprost. Naučiti se morate, da stvari ne jemljete osebno. Torej, da se nekaj ne dogaja vam, da se ves svet ni zarotil proti vam, da nimate prav vi vedno smole in podobno, da niste vi žrtev drugih, krivične usode ali izgube. Ravno nasprotno - ko se nekaj zgodi, lahko stopite v mislih dva koraka nazaj in trezno pogledate situacijo, kot da se vas sploh ne tiče. Pomislite, kaj bi bilo najbolje narediti, če ne bi bila vaša.

Kar koli počnete, ne vpletajte v zadevo čustev, ne dramatizirajte, ne pretiravajte in si ne rišite črnih scenarijev, ki se niso in se niti ne bodo zgodili. Ostanite popolnoma mirni in nevtralno poglejte situacijo. Vidite, kako drugačna je slika, če niste hrček na kolesu?