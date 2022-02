Nasvet gurujev: Ne vmešavajte se v karmo drugih

Indijci imajo do beračev popolnoma drugačen odnos kot mi. Ker verjamejo v karmo in reinkarnacijo, namreč razumejo, da ima vsakdo svojo usodo, dolgove, ki jih mora odplačati, in lekcije, ki se jih mora naučiti. Z 'dobrodelnim' vmešavanjem v njegovo življenje, naj bo še tako trpeče, mu torej onemogočamo rast ter podaljšujemo učenje.

Prav tako v Indiji spoštujejo pravilo, da ne smemo stopiti prek spečega psa ali človeka. Ne gre samo za to, da se zavedajo, da se meje našega avričnega polja raztezajo prek fizičnega telesa oz. menijo, da večina ljudi dosega popolni mir in ravnovesje le v spanju. Energijsko telo je namreč nosilec informacij, prav tako kot je fizično telo nosilec genskega zapisa.

Ljudje, ki to vedo, nočejo vstopiti v polje informacij nekoga drugega. Nikoli namreč ne vemo, kakšno karmo nekdo nosi, prav v spanju pa so, so prepričani, nezavedne karmične strukture najmočnejše. Indijci se torej izogibajo vpletanju v karmo nekoga drugega, kar se zgodi, če ga prestopimo, ko spi. Namesto tega gredo okrog spečega, kar je hkrati tudi znak spoštovanja.

Naj bodo lekcije drugih dobre ali slabe, jih ne želimo odnesti s seboj ter jih obesiti na svoje rame. Toda ne gre le za to, da z vpletanjem v lekcije bližnjih prenašate breme, ki ni vaše. Guruji svarijo, da se lahko s tem močno zaplete karmični proces vseh vpletenih. Sami namreč tako ne boste mogli napredovati, vaše rešitve ne bodo delovale, saj svojo karmo mešate s karmo drugega. To je tudi razlog, da se jogiji pogosto umaknejo v samoto in mistiki iščejo razsvetljenje v jamah, stran od vplivov drugih. Zavedajo se namreč kompleksnosti svoje karme in je ne želijo zapletati. Vsi si namreč prizadevamo samo za en cilj – osvoboditev karmičnih dolgov in vzorcev.