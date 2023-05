Nasvet guruja: Zvišajte si vibracijo

Zapomnite si naslednje zakonitosti, pravijo guruji. Vse je energija. Vsak od nas ima svojo lastno frekvenco. Enako privlači enako. To so glavne zakonitosti vesolja. Kakšna je torej razlika med višjo in nižjo vibracijo? Pogosto govorimo, da se nam lahko vibracija zviša ali zniža.

Na višji vibraciji delujemo, ko smo pozitivni, posledično pa privlačimo pozitivne ljudi in dejavnosti ter omogočamo, da se nam dogajajo sinhronosti, ki nas spravijo v stanje pretočnosti in popolne usklajenosti z energijo vesolja. Vodeni smo, sledimo svoji pravi poti in poslanstvu z jasno intuicijo, mirni smo, in četudi se pojavijo izzivi, jih laže in hitreje premagamo.

Negativne misli privlačijo negativne ljudi in dramo. Nižje energije so bolj zgoščene, posledično smo nagnjeni k depresiji in nenehnemu boju za obstoj. Toda guruji opozarjajo tudi, da se bomo v vsakem primeru na Zemlji učili iste lekcije, samo na drugačen način, odvisno od vibracije. Z višjo bomo sprejemali boljše odločitve o odnosih in svojem življenju ter redkeje zašli s poti svojega poslanstva.