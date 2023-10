Nastanek bolezni: ne moremo je odpraviti, dokler ne spremenimo širšega vzroka zanjo

Bolezensko stanje je v celoti rezultat naših misli, pretiranega hitenja, stresa, pravijo duhovni učitelji. Ko nekaj hočemo in se na vso moč ženemo za tem, telo doživi izgorevanje, doživljamo stres, posledično trpijo živci, naši energijski kanali se z obremenitvijo segrevajo, energija zamenja svoj krožni tok in v določenem delu telesa nastane njen presežek ali pa pomanjkanje. Organe v določenem času načelno lahko pozdravimo, če jim dodajamo energijo, ampak zaradi energijskih neravnovesij je naše telo še naprej umazano, zato ne more priti do trajnih sprememb in popolnega izboljšanja, če hkrati ne spremenimo življenja in upočasnimo življenjskega ritma, svarijo zdravilci.

Če smo bolni, je torej nujno, da najprej analiziramo svoje predhodno stanje in pot, ki nas je pripeljala do tja. Bolezen je namreč zavora – razmislimo, zakaj nas je življenje ustavilo, česa nismo počeli prav oziroma kje smo skrenili s prave poti. Tako lahko prepoznamo, da živimo na določen način in ne želimo ničesar spremeniti, niti načina razmišljanja niti svojih navad in prepričanj, zato je prišla bolezen in nas ustavila. Nekateri tega seveda ne vidijo, jezijo se na bolezen in bolečino, ne zavedajo pa se, da sta v resnici najlepši mehanizem, ki popravlja našo energijsko strukturo. Seveda, če govorimo o boleznih, ki jih pridelamo v tem življenju, za razliko od karmično pogojenih, za katere smo se odločili pred rojstvom, da bi nas nekaj naučile na ravni duše.