Naša notranja oaza: vajo izvajamo en teden, vsak dan po 10 minut pred spanjem

Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig, svetuje, naj po potrebi izvedemo ustvarjalno vizualizacijo. Mirna podoba našega srečnega kraja, ki si ga predstavljamo, je lahko oaza veselja, kamor se vračamo v vsakem trenutku dneva. Ustvarjalna vizualizacija je učinkovit način za sproščanje in spoprijemanje s stresom – naš um se namreč enako odziva na vizualizacijo kot na resnično doživetje. Izvajamo jo en teden, vsak dan po 10 minut pred spanjem.

Poiščemo udoben položaj, sedimo ali ležimo. Umirimo um z globokimi vdihi in izdihi. Upočasnimo dihanje, zapremo oči in sprostimo telo.

Začnemo ustvarjati podobo svojega srečnega kraja. Lahko res obstaja, je neznan ali mešanica različnih kotičkov – oaza, plaža, jasa, obrežje jezera ali zaprt prostor, denimo babičina kuhinja, kjer smo se v otroštvu igrali.

Začnemo dodajati čustvene podrobnosti. Barvo morja, gladino, kamenčke na plaži, sončne žarke, živali in podobno. Slišimo šume, vonjamo sol v zraku, čutimo vetrič in tla pod nogami. Uživamo v kraju in ga raziskujemo.

Preden se vrnemo v resničnost, si kraj fotografiramo v mislih, da se lahko vedno vrnemo vanj. Izpustimo ga iz misli in se posvetimo dihanju, nato pa počasi odpremo oči.