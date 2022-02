Naša edinstvenost v horoskopu

Planeti v prvi hiši močno vplivajo na našo osebnost in nam povedo, v čem smo edinstveni. Več planetov imamo v njej, bolj smo usmerjeni nase, na svojo pot, egocentrični. Po drugi strani ni nič hudega, če v prvi hiši nimate planetov. V tem primeru poiščite vladarja prve hiše oz. vladarja ascendenta. Preprosto poglejte, katero znamenje je na vrhu te hiše, določite njegovega vladarja in poglejte, kje je v vaši karti.

Če so v prvi hiši planeti, imajo različen pomen. Če gre za Sonce, smo samozavestni, vitalni in krepkega zdravja. Lahko pa ta položaj kaže tudi narcisistične težnje, slo po moči ali obsesivnost. Če je v njej Luna, je človek izjemno senzibilen, a tudi čustveno nestabilen. Hitro se zna prilagoditi okoliščinam, a je lahko preveč zaščitniški in vztraja pri svojem. Nanj močno vpliva mama.

Ljudi z Merkurjem v prvi hiši odlikuje oster um, zlahka se izražajo, zgovorni so, inteligentni in imajo literarne sposobnosti. Tisti z Venero v prvi hiši so privlačni, elegantni in prirojeno šarmantni. Mars v prvi hiši kaže, da gre človek hitro v akcijo, včasih nepremišljeno, bori se za svoj prav in pravice. Zelo veliko fizične moči ima, lahko je športnik, v vojaški službi, nogometaš …

Zahvalite se srečnim zvezdam, če je v vaši prvi hiši dobrotnik Jupiter. Prinaša vam optimizem, veselje, srečo, zadovoljstvo vse življenje. Negativna plat tega položaja je, da smo lahko nezmerni in se redimo. Če pa je nasprotno, v prvi hiši Saturn, nam lahko manjka samozavesti in smo pesimistični, črnogledi. Po drugi strani nam ta planet prinaša disciplino, vztrajnost, trpežnost, resnost, modrost, zrelost, zanesljivost in realistični pogled na svet in življenje. Uspešni smo običajno šele v drugi polovici življenja.

Prva hiša horoskopa ne kaže le osebnosti, ampak tudi, kakšni ste fizično.

Ljudje z Uranom v prvi hiši so ekscentrični, neodvisni, originalni, posebni, moderni, nemirni. Lahko so humanitarni ali družbenokritični aktivisti. Radi si premislijo ali zamujajo. Pogosto si utrejo povsem svojo, nenavadno pot v življenju. Uporniki so, ki imajo veliko potrebo po svobodi in samostojnosti.

Če imamo v prvi hiši, ki predstavlja nas v našem horoskopu, Neptun, imamo močno intuicijo, zelo senzibilni smo in imamo umetniške talente. Za okolico lahko delujemo povsem odzemljeno, brez stika z realnostjo. Duhovnost in umetnost sta pomemben del našega življenja, pogosto sanjarimo, z glavo v oblakih bežimo v domišljijske svetove in gledamo vse skozi rožnata očala.

Kdor ima v prvi hiši Pluton, lahko nezavedno nastopi kot diktator, čeprav mu po drugi strani ne manjka karizme, globine, vtisa avtoritete. Ima veliko sposobnost vplivanja na druge, zlahka jih tudi vrti okoli prsta in manipulira z njimi.