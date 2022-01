Naredite družabno sito

Tudi ko pomislite na to, da vas za nekoga ne briga, se odzovete na to s krivdo. Počutite se grozno, sami sebi se zdite nepotrpežljivi in se spomnite na vljudnostne družbene norme, ki vam narekujejo, da morate prijazno potrpeti v vseh odnosih, tudi v tistih, ki vas izčrpavajo. Toda če pogledate na vse skupaj z energijskega vidika in se zavedate, da delujemo po energijskem načelu daj-dam ter težimo k uravnoteženosti, boste spoznali, kako pogosto izgubljate čas in energijo. Ljudje vas lahko energijsko črpajo na različne načine, tudi tako, da vam ne dovolijo, da energija v odnosu teče in ste samo vi tisti, ki jo dajete njim. Če si ne želite izgubljati časa z njimi, se vam ni treba počutiti krivih. Na svetu je milijone ljudi in z vsemi niste na isti frekvenci, ne delite istih izkušenj, se ne poznate z njimi iz preteklih življenj, zato ni nič narobe, če se z njimi ne ukvarjate.

Če ste močno osredotočeni na svojo pot in poslanstvo, bo vaša potreba po situ ljudi in izkušenj še večja, sicer vam bo zmanjkalo časa za vse. Prazno druženje nam namreč razpršuje in jemlje fokus. Zato presojajte odnose zavestno, brez krivde, z globljim razumevanjem dinamike v njih. In spoznajte, koliko energije vam lahko tako ostane zase in za tiste, ki jih imate radi.

Ali kot pravi Oprah Winfrey: »Trudim se, da ne tratim časa – ker nočem tratiti sebe. Ljudem s temno energijo ne dovolim, da bi zapravili samo minuto vseh mojih dragocenih minut na tem svetu. To je bila trda šola, saj sem jim prej posvečala cele ure sebe in svojega časa, kar je, če dobro pomislite, eno in isto. Izkušnje so me naučile, da ljudem z disfunkcionalnim egom ne dovolim, da bi me potegnili v mračne globine. S svojo temo nas oropajo svetlobe – luči, kakršna moramo biti zase in za druge. Kako izrabljamo svoj čas, določa, kdo v resnici smo. Jaz pa hočem vselej izžarevati svojo svetlobo.«