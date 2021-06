Naravnajte se na obilje

Vsak odnos v vašem življenju prispeva k vaši splošni vibraciji, tudi tisti z denarjem. Vse je povezano. Če ste v slabi podcenjeni službi, hkrati pa želite manifestirati denar, to ne bo delovalo, saj ste naravnani na vibracijo finančne necenjenosti. Znašli se boste v konfliktu vibracij oziroma razkoraku med svojo željo in možnostjo njene uresničitve. Enako je, če vizualizirate dobitek, nato pa v trgovini kupujete najcenejšo hrano iz prepričanja, da si dražje ne morete privoščiti. To izniči vsakršno siceršnjo naravnanost na obilje.



Najboljša rešitev, če se znajdete v takem položaju in ga ne morete spremeniti, je, da se naravnate na frekvenco hvaležnosti. Tudi če kupite poceni hrano, ste lahko hvaležni zanjo. Cenite, da obstaja hrana, ki si jo lahko privoščite, in povabite dražjo v svoje življenje. Nato kupite vsaj kakšno dražjo stvar, si jo z užitkom privoščite, saj si s tem odprete možnost, da je dobite še več. Nikakor se ne obremenjujte s tem, da si ne morete kupiti, kar si želite, saj vam bo to znižalo vibracijo. Pohvalite se s tistim, kar že manifestirate, nato pa ukažite svojim čutom, naj se naravnajo na še obilja malce polnejši spekter realnosti.



Ko se začnete počutiti slabo zaradi finančnih razmer, tega ne jemljite osebno, ampak le kot povratno informacijo. Naj deluje kot sprožilec, da se preusmerite nazaj na svoje želje. Recite si: »Prav, očitno si ne želim takega stanja. Kaj pa si v resnici želim?!« Nato pomislite na srečnejše alternative, naj vaš um potuje k njim in prinese s sabo drugačno vibracijo. Znebite se negativnih misli, kot so: »Veliko delam, a sem premalo plačan!«, »Tega si ne morem privoščiti, ker je predrago!«, »Tega ne morem kupiti, ker mi ne bo ostalo dovolj do konca meseca.«



Ko pomislite na kaj takega, svojim mislim takoj zadajte protiudarec in si predstavljajte, da imate toliko, kot potrebujete. Opazili boste, da se med fantaziranjem takoj počutite bolje, denar pa bo postopoma začel pritekati k vam sam od sebe. Poleg tega dan vedno začnite z mislijo: »Vedno imam dovolj denarja za vse, kar potrebujem!«

