Nikoli ne moremo ničesar spremeniti, če stanja najprej ne sprejmemo, pravijo guruji. Če gledamo na nasprotnike kot na sovražnike, nismo osredotočeni na širšo karmično sliko in ne moremo napredovati. Življenje se ne odvija samo od sebe, ampak vključuje naše aktivno sodelovanje.



Okolje, ki nas obdaja, nam ponuja namige, usklajene z našo notranjostjo. Zato moramo vedeti, kaj hočemo, in se obdati z ljudmi in stvarmi, ki jih želimo. Zavedati se moramo tudi, da napredujemo in se razvijamo, le če se spreminjamo mi sami, ne pa ljudje in stvari okoli nas.



Sami spodbujamo svojo rast, napredek je v nas, ne zunaj nas. Ko spremenimo svoje srce, spremenimo svoj svet. In če je nekaj v našem svetu grozno narobe, je to odraz nečesa, kar je grozno narobe v naši notranjosti.



Zato ne smemo nikoli pozabiti, da smo odgovorni tako zase kot za svet okoli sebe. Če smo obstali na poti, poglejmo okoli sebe, da odkrijemo namige, v katero smer moramo napredovati.