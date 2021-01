Napoved za 2021: Slovenijo bo stresel rušilni potres

Zdravstvene težave se lahko znova pojavijo

Počilo bo po šivih

Kaj je za leto 2021 zapisano v zvezdah? FOTO: Shutterstock

Zdrava pamet bo prav prišla

Prihaja rušilni potres

Upiranje nima smisla

Astrologi so imeli prav, povezava med Saturnom in Plutonom v kozorogu že 21. decembra 2019 se je v preteklem letu izkazala za zares naporno in polno izzivov, zato smo toliko bolj z zanimanjem (in upanjem) pogledovali proti letu 2021. Leto 2020 je pomenilo začetek novega desetletja, leto 2021 pa začetek nove dobe. Ta se je pravzaprav že začela, ko sta Saturn in Jupiter naredila konkunkcijo v vodnarju. Po napornem letu nam 2021 prinaša nekaj olajšanja, a energija uporniškega vodnarja prinaša tudi leto številnih pretresov, ko nič več ne bo, kot je bilo.Preberite tudi:Pred nami je leto preloma, ko nič ne bo več, kot je bilo. Svet, kakršnega poznamo, bo umiral. 2021 je leto Saturna, s tem pa učenja in razreševanja karme, čas za uresničenje revolucionarnih zamisli. Soočali se bomo z izzivi, ki smo jih sprejeli v 2012, letu transformacije. Cilj vsakega izmed nas bo postaviti nove temelje, prihaja čas odkrivanja novih strasti in vznemirljivih dogodivščin. Ključ do uspeha bosta le jasno zastavljen cilj in fokus, je v svoji napovedi za Suzy zapisala. Jupiter in Saturn sta v vodnarju, kar bo sprožilo tridesetletno revolucijo skupnosti in družbene odgovornosti, takšne pobude pa se bodo začele uresničevati, ko se jima bo v vodnarju leta 2023 pridružil še Pluton, počasi se bo začel razpad sistema. Venera bo od sredine februarja povezala Pluton, Saturn in Jupiter. »Pripravite se na večje izzive pa tudi na tretji val koronske histerije, ki bo vezana na gospodarski zlom. Začetek vstajenja bo,« napoveduje Shana.Astrologinjaje za Mično razkrila, da bo zima zelo naporna, tako januar kot februar. Vrh največjih zdravstvenih pa tudi družbenih težav se kaže na samem koncu januarja. Razdvojenost, napetosti in bitka med drugačnimi pogledi ter želja rušenja sistema ali določene politike bo v februarju še močnejša in se bo proti koncu meseca pomirila. »Poletje in jesen sta v osnovi videti dokaj mirna, trezna in usmerjena k razvoju. Le od druge polovice novembra in v decembru se lahko ponovno pojavijo zdravstvene težave, na en način ranljivost ljudstva, toda v ničemer primerljivo z letošnjo sliko in s tistim, kar nas čaka konec januarja naslednje leto,« je med drugim napovedala v intervjuju Preberite tudi:Kljub revolucionarnim napovedim pa ni razloga za strah. Bioterapevt in vitez zlate dobeje zelo konkreten v svojih napovedih. »Nič več ne bo, kot je bilo – v zlati dobi bo veliko bolje,« je napovedal za Suzy. Dobil je informacijo, da bo prehod v zlato dobo, ki se začne 8. junija 2041, potekal v treh stopnjah. »Prva je skoraj pri koncu in leto 2021 bo prineslo regeneracijo kot pripravo na leto 2023, ko sledi še močnejše čiščenje Zemlje,« pojasnjuje. Novega koronavirusa do spomladi 2021 ne bo več, bo pa namesto tega prišlo še več trenja med starimi in novimi sistemi, napoveduje.Numerologinjapa je za Mično napovedala, da bo počilo po šivih . »Leto 2021 bo čas hitrih in nestanovitnih sprememb. Stopamo v čas bolj vihrave energije. Sama dinamika leta bo hitrejša in mnogo bolj nestanovitna. Te spremembe ne bodo trajne. Smo v večletnem procesu rušenja obstoječih sistemov, ki ne delujejo, zato ni presenečenje, da so ravno politični, zdravstveni in izobraževalni sistemi v ospredju. Ta proces se je začel leta 2011 in se bo zaključil 2023. Najbolj pomembno leto bo 2022,« je med drugim razkrila in dodala, da bomo posamezniki lažje presegali lastne omejitve, nekoliko bolj drzni bomo. Občutili bomo potrebo po spremembi in pa svobodi, si bomo pa tudi hitreje premislili, kar bo pomenilo, da se vsaka obljuba, ki jo bomo dobili, ne bo izpolnila. Ponekod bo počilo po šivih. Ne bomo si več mogli zatiskati oči, odzvali pa bi se lahko preveč impulzivno, je še napovedala.Bodimo previdni in se držimo tradicionalnih vrednot in zdrave pameti, saj nam bodo pod pretvezo reševanja ene težave vsiljevali tudi druge stvari, je v intervjuju za Suzy svetoval kvantni fizik, psiholog in raziskovalec ezoterike dr., ki je prepričan, da to ni le epidemija virusa, pač pa tudi epidemija norosti. Ključ se skriva v spremembi naših miselnih vzorcev in načinov razmišljanja, saj bomo le tako lahko spremenili svoj usodo in zunanje okoliščine. Delajmo na sebi in izboljšujmo svoj notranji svet. »Pogosto pozabljamo, kako močno vlogo igrata naš um in notranje stanje pri delovanju imunskega sistema,« je poudaril.Preberite tudi:Astrologinjanapoveduje, da se prebujata optimizem in upanje, da bo bolje, odpirajo se poti za nekaj novega. Med ljudmi bo veliko nezadovoljstva, prihajalo bo do nemirov in revolucij, je napovedala za Nedeljske novice . Tisti, ki ne marajo sprememb, se bodo bali, bolj zadovoljni bodo tisti, ki so navdušeni nad novostmi. Še vedno bo med nami novi koronavirus, dokončno se ga bomo rešili šele leta 2022. V letu 2020 je bilo ob porazu predsednika ZDAna volitvah veliko ugibanj, kaj bo naredila njegova ženapotem, ko bosta zapustila Belo hišo. Astrologinja Lenka je prepričana, da nič usodnega. Sevničanka je oseba, ki ve, kaj hoče in se ne bo nikoli ločila od moža.Napoved jasnovidca, ki je v preteklosti poskrbel za več odmevnih točnih napovedi, ni nič kaj dobra. Pravi da bo po slabem letu 2020 leto 2021 celo še slabše : to bo leto nemirov, stavk, izgub premoženja zaradi nastale situacije, zgodilo se bo več umorov, prav tako bo več drugega kriminala. Brezposelnost se bo močno povečala, situacija bo težko obvladljiva, ljudje bodo še bolj nejevoljni. Prizadel nas bo tudi močnejši potres, ki bo rušil zgradbe, pravi in dodaja, da se bomo lahko veselili edino uspehov naših športnikov. Dodaja tudi, da bomo korono izkoreninili šele v desetih do dvanajstih letih.Za tiste, ki se boste prepustili in dovolili, da vas val popelje, tja, kjer morate biti, bo vse v redu. Tisti, ki se boste upirali, boste doživljali svojo refleksijo na vseh področjih – upor in dramo. Prihaja čas, ko se bodo ljudje končno začeli zavedati, kaj pomenijo misli in čustva, predvsem pa se poglobili v komunikacijo, ki bo rdeča nit prihodnjega leta. Seveda bo drugačna komunikacija zajela vsa področja – politično, družinsko, prijateljsko in poslovno. Ljudje se bodo začeli zavedati, da je srednja pot edina rešitev trenutne situacije, pa je v svoji napovedi za leto 2021 zapisala Dobra vila