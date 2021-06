Napoved: po mirnem poletju prihaja naporna jesen

Politično razburkani pomladi bo sledilo umirjeno poletje, ko se bomo spočili, nadihali in začeli spet verjeti v lepe plati življenja. Prehod v jesen bo postopoma prinašal več politične drame, v drugi polovici novembra pa tudi skrbi, vezane na zdravje, več pritiska na ljudi. Šele s sončnim mrkom v začetku decembra se spet rojeva več upanja in marsikdo bo dobil spodbudo, da nekaj začne na novo.



Praznovanje rojstnega dne države 25. 6. bo privleklo na dan veliko primitivnosti in klasično slovensko razdvojenost. Želja po novih volitvah bo tresla ljudstvo do konca junija, pozneje pa ne več. Če do takrat ne bo spremembe, bo ta vlada ostala v sedlu, naše razprtije in boji pa tudi. Vendar se ne bo dalo veliko narediti, čeprav bo nenehna napetost rušila občutek varnosti in stabilnosti državljanov. Težko je presoditi, kaj bo, rekla bi, da bo ostala ta vlada in bodo redne volitve, kajti ko primerjam vlado in opozicijo v karti sončnega povratka, je jasno, da je vlada trdnejša in močnejša, kot si misli opozicija. Se bo pa treslo in ne bo miru, ves čas bo veliko napetosti. Pokazali bomo več primitivnosti, kot si predstavljamo. Karta rojstnega dneva države kaže, da nam bo tudi narava še nagajala in poletje ne bo pravo. Precej naporno bo na družbeni ravni in finančno tudi med 1. in 4. 7., pozneje pa se zdi, da si lahko naredimo lepše poletje in bo politična napetost vsaj malo popustila. Novo upanje in sprostitev Novo upanje, ki se rojeva s poletjem, nas bo pomirilo in zadovoljilo. Pomembno je, da vidimo, kako lepo zna biti življenje, in razumemo, da prihajamo iz zelo stresnih časov. Čas bo kot nalašč, da si znova dovolimo upati, se veseliti, rasti. Konjunkcija Venere in Marsa 13. 7. obljublja, da bodo dnevi po zoprnem začetku julija veliko bolj namenjeni ljubezni, umetnosti, radosti in strasti. Nebesna ljubimca nas bosta klicala, da zaplešemo z njima radostni ples. Jupiter bo res retrograden od 21. 6. naprej, a bo še vse do 28. 7. v svojem znamenju, tako da se naužijmo njegovega soka navdiha, zaupanja, optimizma, vere v svetlo prihodnost. Jupitrov prehod nazaj v vodnarja pa vsaj za nekaj časa znova obljublja večjo moč intelekta, tehnološki in intelektualni razvoj, toda tudi več razdrobljenosti in manj občutka za smisel v življenju, manj zaupanja v družbo in spet manj optimizma. Nekoliko nas na družbeni ravni lahko strese mlaj 8. 8. Ne bo močno vezan na naše območje, a nam kljub poletnemu spanju prinaša nemir in spodbuja družbeni upor. Mlaj 7. 9. pa je obratno dokaj povezovalen. Prinaša nam priložnost, da se umirijo napetosti, ki jih nismo znali obvladati, da stopimo skupaj in se porinemo naprej za skupno dobro.

Reševanje vprašanj iz preteklosti Konec septembra se Merkur obrne retrogradno v tehtnici. Spodbujal nas bo, da znova premislimo o odnosih, pravi meri, ravnotežju, hkrati pa je dodatni znanilec, da se vračajo določeni pravni problemi in vprašanja. V njegovem vzorcu se ponavljata dva nasprotujoča si aspekta. Eden je trigon z Jupitrom, ki obljublja spodbuden dialog in dogovore, drugi pa kvadrat s Plutonom, ki prinaša temne besede, zastraševanje, manipuliranje, blatenje. Tako nas znajo pritiski med svetlim in temnim razdvajati in mesti. Toda to je tudi obljuba, da če se osredotočimo na pozitivno, resnico, optimizem, nam bo stal ob strani Jupiter s svojo zaščito, če pa se odločimo za uničevalnost, manipulacijo, laž, nas bo potegnilo v temo in bodo negativne posledice. Odločitev bo moral sprejeti vsak sam.



Oktober bo precej počasen, če ne mrtev mesec, ker bodo kar trije planeti stacionarni, čeprav z obljubo na bolje. Vsaj do 20. 10. se lahko zdi, da se nič ne odvija, da vse nekako stoji. Zdravstvene težave in nemir Jesen bo kljub navidezni zdravstveni varnosti sprva še skrivala črvičke in težave zdravstvenega sistema, proti koncu pa ne več. Ob koncu jeseni se ljudstvo lahko znova počuti nemočno in ujeto, toda tokrat tudi nemirno in nestrpno, z veliko težkih besed v medijih. Odprle se bodo pravne bitke, vezane na zdravje in zdravstveni sistem, naporne za državo. Prav tako imamo lahko pritiske in težke besede, vezane na medije ali visoko izobraževanje. Znova bodo mladi, umetniki in gostinci deležni največjih ovir. Novembra se bo Neptun ustavljal blizu kvadrata s slovensko Luno, kar nas lahko nekoliko prestraši, da se bo ponovilo lansko leto, kar se zdravja tiče, vendar se že 1. 12. obrne nazaj, s čimer se takoj začenja izboljšanje. Še nekoliko bolj zoprn od tega obrata bo delni lunin mrk 19. 11., ki pri nas ne bo viden, vsekakor pa bo deloval zelo močno, saj so koti mrka enaki koti karte naše države. To je pogosto budilka, da gre za velike in pomembne spremembe. Sama točka luninega mrka ni vezana na karto države, je pa povezana s pomembno osebo v njej in lahko nosi prepire s tujino, težave, povezane z vojsko. Ideje za nove začetke Kot protiutež zoprnemu mrku na Algolu, najbolj zlovešči zvezdi, ki nosi na svetovni ravni agresijo in napetosti, sledi zelo prijeten in tudi za naše konce spodbuden popolni sončni mrk 4. 12., ki prinaša pogoje za pozitiven nov začetek na ruševinah preteklosti. Karta mrka za Slovenijo kaže, da se bo nekaj za nas finančno dobro obrnilo, Pluton pa sporoča, da bo hkrati veliko pritiska na ljudstvo, disharmoničnih odnosov. Jupiter v drugi hiši kljub pozitivnemu obetu v finančnem pogledu prinaša nevarnost, da je denar pridobljen na nemoralen ali nepošten način. Tudi trigon točke mrka z Jupitrom v 8. hiši karte države obljublja, da bomo dobili tujo finančno pomoč ali prodali svoje imetje. Nakazuje pozitivni priliv, ki ni vezan na delo državljanov, ampak prihaja od zunaj. Kljub spodbudnemu mrku nas konec leta čaka še zadnji kvadrat Saturna in Urana, tako družbene napetosti ne bodo počivale tudi po mrku.



Nikar s strahom naprej. Tako, kot je bilo, ne bo več, vsaj zdravstveno ne. Novembra se bomo spet malo prestrašili, ker bo videti spet bolj nevarno, vendar se ne bo ponovil lanski scenarij. Na politični ravni lahko pričakujemo nenehno tresenje, večne spore, na zasebni pa si lahko ustvarimo prelepo poletje in se jeseni spet zaženemo v nove projekte, seveda premišljeni in pripravljeni, če se le od druge polovice novembra naprej ne bo spet kaj zalomilo.

