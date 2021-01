Napoved novega leta: težav ne bo konec, a bomo bolj optimistični

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Leto 2021 bo podobno, pa vendar bomo imeli ljudje več moči in se bomo upirali. FOTO: Simonapilolla/Getty Images

Tokratna karta ima ascendent v tehtnici, tako bo potreba po harmoniji in ravnotežju velika. Njegov sekstil z Luno v 10. hiši nakazuje še vedno dokaj veliko priljubljenost trenutne oblasti, trigon na Jupiter v 4. pa voljo gledati optimistično v prihodnost. Najmočnejša pa je inkonjunkcija ascendenta z Uranom v 8. hiši, kar pomeni, da smo še vedno v kriznih časih, nepričakovanih stresih in težavah. Koten je kvadrat Sonca in Kirona, iz 4. v 7. hišo, kar nakazuje težave s samozavestjo pomembnega človeka opozicije, ki je povezan z zunanjo politiko.Močno zasedena 4. hiša da vedeti, da bomo še nekaj časa tudi v 2021. ujeti v zasebno, tako v domove kot svojo državo.Venera, vladarica 1. hiše, je v 3. in v strelcu, kar daje pozornost na izobraževanje in potovanja, njena seperativna konjunkcija z južnim luninim vozlom govori, da gremo počasi iz krize, a očitno bo ta še nekaj časa trajala, tudi njena vpetost v T-kvadrat Neptuna in luninih vozlov je znak, da se z novim letom zdravstvena kriza ne bo umaknila, ampak bo vsaj še nekaj časa kar trda realnost. Je pa res, da nas bo Venerina strelčevska narava naredila bolj optimistične in njen trigon na Mars kaže, da se bomo borili in se ne bomo vdali pritiskom.Zelo naporen je fiksni T-kvadrat Lune z Jupitrom, Saturnom, Uranom, ki nakazuje nenadne tektonske preobrate, ki lahko prinesejo tudi krizo. To ni vezano samo na našo deželo, ampak na ves svet, sploh vzhodne predele. Pri nas so opozicije vezane na 10. in 4. hišo, kar pomeni trenja med opozicijo in vlado, kar nosi krizo, vezano na finance, sploh na pritok tujega denarja k nam. To lahko celo prinese uporno ljudstvo in nemire, predvsem pa pritisk za spremembe.Mars, vladar 7. hiše, je močan in aplicira v kvadrat s Saturnom, vladarjem 4., kar lahko pomeni naravne katastrofe, težave z mejami ali našo suverenostjo zavoljo trdega pritiska zunanjih vplivov.Karta je v marsičem podobna karti leta 2020, le ljudstvo, Luna, je v drugačni poziciji. Iz čiste nemoči zaradi Lunine konjunkcije z Neptunom v ribah je ljudstvo tokrat pokazano močnejše, odločnejše, pripravljeno se boriti, upirati, trmasto postaviti zase v primeru izigranosti ali ogroženosti. Tako zna biti to leto kljub krizi več napetosti, nemira.2021. je nadaljevanje 2020., z dokaj podobno energijo. Nekaj konkretnih stresov in stisk nas čaka. Politika se bo bodla še bolj kot lani, realnost finančne in gospodarske situacije nas bo stresala. A ker je v karti veliko ognjene energije, ki se želi premakniti iz preteklega, bomo trmasto, vztrajno in trpežno rinili v novo, ki ga bomo začeli postavljati šele v 2022.