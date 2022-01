Napoved Lenke Stanić: Nova luna nas opominja, naj uvedemo spremembe takoj

Takoj ko stopimo v novo leto, Luna in Sonce že tvorita novo Luno, na 12. stopinji znamenja kozoroga ob 19.33. To je prva letošnja nova Luna, kot da bi nas v začetku leta želela opomniti, naj takoj uvedemo spremembe. Zgodi se pri 12 stopinjah, kjer so globine nad globinami, kjer ni svetlobe, kjer je samo tema, a je tudi obračanje k sebi, da se čim bolj povežemo s samim seboj na najgloblji notranji način z nečim, česar še nismo v celoti realizirali, dokončali.

Kozorog se ne pusti kar tako, to so stari vzorci, stare navade, tradicije, nekaj, česar smo že leta vajeni in le sledimo tej liniji manjšega odpora. Toda zdaj je ta ista mlada Luna v zemeljskem znamenju in trenutno je polovica planetov v tem elementu, kar nam daje še večjo potrebo po številnih spremembah na tem področju. Vse je na 12 stopinjah, tako da gre vse skrivnostno, počasi, nevidno. Vsebuje veliko skrivnosti, strahov, neznanih stvari, ki se jih človek sam boji. To so zakopani globoki strahovi, trpljenja, bolečine, nekaj, o čemer se ni smelo govoriti, ni bilo dovoljeno zaradi tradicije, stigme in posmeha. Zdaj pa vse to podpira trigon z Uranom iz znamenja Bika in ne sprašuje, ampak je spodbuda in navdih za nekaj novega, drugačnega, bolj pristnega, svojega, svobodnejšega. Ne prenašajte trme, počasnosti in tistega, kar je že postalo tradicija. Uničuje in dela spremembe, ki so potrebne, da se človek razvija, napreduje, kajti le Vodnar in Uran nas lahko pripeljeta korak naprej. Vse se počasi spreminja, hočem ali ne, Kozorog predstavlja celotno strukturo, organizacijo, sistem, zdaj pa se počasi vse spreminja. Ker je dispozitor te nove Lune točno Saturn v Vodnarju in to so velike spremembe na teh območjih.

Poleg tega nam o tem govori sam Merkur, ki ga je prekrižal v geniju Vodnarja, in to so um, misel, mišljenje. Tu bo ostal do 10. marca, da bo prinesel veliko idej, veliko drznih in pristnih misli. Čeprav se bo medtem premislil in se vrnil, ampak to je samo zato, da prečisti in očisti tisto, kar je globoko zakoreninjeno v nas.

Jupiter je v znamenju Rib, zakvačkan v kvadrat z Vozli, in to so velike energije, ki so skregane z vsem, kar je tukaj. Težave se lahko pojavijo finančne, verske in filozofske. Tam je z Neptunom, ki se mu bo pridružil, in to prinaša velike spremembe, kot je megla, ki samo izhlapi in ne prinese ničesar.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v objemu Lune, da nam pomaga obrniti se vase, pogledati vase, pogledati z nevidnimi očmi in prinesti semena novih začetkov, novih sprememb, a naj bo na bolje, v veselje in srečo v letu 2022.