Napoved Lenke Stanić: Danes je dan za sprejemanje pomembnih odločitev

FOTO: Lenka Stanić

Mesec je v Biku in uživa v sproščenosti, v delu in vsem, kar je povezano s pomladjo. Živi svoje sanje in jih zlahka izpolnjuje, ker se je danes moč intuicije povečala. Ob podpori in moči Neptuna lahko na materialni ravni veliko sanj izpolni.Danes je sreda, Merkurjev dan, in na najvišji stopinji Sonca. Danes bodo izrečene pomembne besede. Vprašanje je le, kdo jih bo izrekel. Dispozitor Merkurja je v Dvojčkih, kar pomeni, da mu daje vpogled, hitrost, odprtost in neposrednost. Je tudi v natančnem sekstilu s Soncem, zato je to dan za pomembne stvari in dogovore.Venera je na zadnji stopnji znamenja Ovna in počasi povzema vroča potovanja v tem znamenju, ko ni mogla najti trajne zveze. Pripravlja se na premik v znamenje Bika okoli 19. ure, kjer se počuti najbolje. Njena prednostna naloga je ustvariti stabilnost, ne tako kot v Ovnu, pa ne le partnerstvo na trdnih temeljih, ampak tudi vse okoli sebe. Je fiksno znamenje, ki ne trpi in si ne želi sprememb, ne samo v odnosih. Venera rada uživa v materialnih stvareh, naravnih lepotah, denarju in lastnini. Luna bo naredila tudi kvadrat z Jupitrom, kar pomeni, da se lahko obeta malo več užitka, pa tudi pretiranega nakupovanja in zapravljanja.Dan je, da sprejmete zelo pomembne odločitve, na katere boste lahko ponosni.