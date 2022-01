Napoved astrologinje Lenke: Vsaka sprememba zahteva pogum

In spet se začenja nov krog, nova spirala, a z drugo številko. Pred nami je leto, ki je sestavljeno iz treh dvojk ali 3 x 2 = 6. To je število Venere, sama dvojka pa predstavlja drugo čakro. Trenutno je na nebu tako, da se ljubijo, ločujejo, nadzorujejo, ostanejo za vedno. Pa naj bo letos več Venere, ljubezni, sreče, veselja, zadovoljstva, veselja.

Luna je v znamenju Strelca, kar nas že na začetku leta uvede v drugačen pogled, da je srečnejši, z vero, velikim optimizmom. To je angel varuh, ki je vedno v naši bližini, vendar ga moramo prositi, se mu zahvaliti, da nas varuje.

Sonce, naša vitalnost, naš ego, zavest, volja, želja, je v natančnem trigonu s kozmično zavestjo, s planetom Uranom. Ta povezava prek zemeljskih znamenj nam daje moč, da uresničimo in materializiramo vse, kar želimo, ker tudi sama to predstavljata. In to je vse, kar je novo, izvirno, drugačno, z vsem, kar nam odpira poti, kar nas ne ovira, ne omejuje. Le odpreti se moramo svetlobi, verjeti vase, v druge, narediti vse, kar želimo in zmoremo. In to nas pripelje do velikega poguma in drznosti, saj le tako lahko pridemo do nečesa novega, izvirnega, svojega. Samo pogum daje rezultate in le pogumni lahko uresničijo svoje zamisli. Ali ni to najboljše, kar se nam lahko zgodi? Ker vsaka sprememba zahteva prav to. In da bi nekaj spremenili, moramo zapustiti vse, kar je staro, in vse, kar nam ne koristi. Najprej moramo spremeniti svoje vizije, potem pa lahko enako pričakujemo tudi od drugih.

Naj bo to leto leto planeta Urana, a tisto, kar daje najboljšega od sebe, in to so izvirne misli, dejanja, nori pogum, da najprej spremeniš sebe na pozitiven način, s tem pa tudi druge okoli sebe, da daš le najboljše od sebe in vidiš, da so vsi dobri in plemeniti. Biti human, biti svetovljan. Naj bo v letu 2022 vse povezano z mrežo sreče, ljubezni, prijateljstva ter največje budnosti in resnice. Bodimo Uran in bodimo sprememba za vse dobro.