Namere naj bodo pozitivne

Osredotočite se na tisto, kar hočete, in se ne ukvarjajte s tistim, česar nočete, pravijo duhovni učitelji. Vesolje se nenehno odziva na vaše misli, ne loči pa med tem, ali usmerjate pozornost na nekaj negativnega ali pozitivnega. Z vidika vesolja je namreč oboje nevtralno. Zato vedno izražajte svoje želje, afirmacije, namere in mantre v pozitivni obliki in kot da so se že uresničile, pri tem pa poskusite tudi začutiti, kot da želeno že živite. Na primer: »Sem v iskrenem partnerskem odnosu, polnem ljubezni.«



»Nočem moškega, ki me vara!« po drugi strani ni dober primer, saj vesolje ujame samo energijo besede varanje in jo uresniči po zakonu privlačnosti.

Premislite, ali vaše vsakodnevno razmišljanje podpira vaše želje ali jih blokira, in govorite o vsem, kar si želite, ne o tistem, česar ne marate, se bojite ali vam gre na živce. Ne tarnajte in se ne pritožujte!



Ne poglabljajte svoje stiske z nenehnim pogrevanjem preteklih travm. Negativnim stvarem, ljudem in vsemu, česar ne želite, ne posvečajte nobene pozornosti. Osredotočite se samo na tisto, kar želite živeti. Zapomnite si, da energija vedno teče tja, kamor je usmerjena vaša pozornost.

