Naključje je iluzija, vedno z razlogom srečamo ljudi in doživljamo določene dogodke

V vesolju ni naključij in ponesrečenih dogodkov. Vse je povezano, premišljeno, del večje sestavljanke. Po labirintih nas pogosto vodi sinhronost, ki zagotavlja, da ne skrenemo s poti svoje usode.

Opažate sinhronosti, povezane z ljudmi, dogodki, številkami? Ste naključno naleteli na sošolca, ta pa vam je predal informacijo o zadevi, s katero se ukvarjate? Ste se z nekom spoznali naključno – v trenutku, ko ste se vi znašli nekje, kjer se nikoli ne zadržujete, se je znašel tam, da ste ga srečali? Gotovo vas je dogodek predramil in ste poskušali razbrati sporočilo za njim.

Vsi smo povezani z nevidnimi nitmi. FOTO: Photo_concepts, Getty Images

Dejstvo je, da je v vesolju vse povezano. Znanstveniki pravijo, da živimo v velikem hologramu in naš um projicira svet, ki ga vidimo okoli sebe. Drugi vedo, da časa ni mogoče deliti na preteklost, prihodnost in sedanjost, saj obstaja samo sedanji trenutek. To pomeni, da naključja ne morejo biti naključja, če vse preostalo deluje kot do popolnosti usklajen nevidni orkester, v popolni sinhronosti. Tudi če v tem hipu še ne razumete, zakaj se vam nekaj dogaja, vedno obstaja razlog, ki se vam bo razkril.

V čem je skrivnost?

Vsaka akcija ustvarja valovanje v vesolju. Nezavedno ves čas pošiljamo svoje misli drugim. Sinhronost je eden od zakonov vesolja, ki nas – ker smo vsi povezani z nevidnim energijskim omrežjem – pripelje na pravo mesto ob pravem času. Ni naključij, ni nesreč ali spodrsljajev. Ne glede na to, ali ste v srečnem obdobju in vam vse gladko teče ali vas sinhronost ustavi, skriva v sebi poseben pomen. V dobrem obdobju vam sporočila potrjujejo, da ste na pravi poti, vam pomagajo z dodatnim spoznanjem, uvidom, rešitvijo za težave. Lahko sprožijo val navdiha ali ustvarjalno idejo. V slabem obdobju vas želijo preusmeriti na pravo pot, odvrniti od nesreče ali vam pokazati, da ni vse izgubljeno.

Ko ste vibracijsko usklajeni z nečim, kar si res želite, je verjetneje, da boste naleteli na to ali srečali nekega človeka, četudi se bo zdelo, da po naključju. Skrivnost je v tem, da ste se naravnali na njegovo frekvenco, sinhronosti pa so uravnale energije in uskladile priložnosti, da se srečata.

Ljudem, ki verjamejo v sinhronosti, se pogosteje dogajajo. Zato prenehajte dvomiti o njih in se zavedajte, da niso naključja. Če trdite, da ne gre za nič posebnega, uničite signal, ki vam ga pošilja vesolje, da bi uravnalo vaš svet po scenariju v pravo smer. Z razumevanjem sinhronosti se povežete z modrostjo vesolja, ki vas bo podprlo, sprožil se bo vzajemni učinek posledic, zaporedje pomembnih dogodkov. Če se zavedate tega, se boste lahko globlje povezali z duhovnim svetom, pogosteje prejemali sporočila ter samozavestno sledili svoji poti, saj jo bodo spremljale potrditve.