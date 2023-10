Največji kozmični dogodek leta: na nebu bo ognjeni obroč, najbolj bodo pod vplivom štirje znaki

Prihajajoči ognjeni obroč, poimenovan po vizualno osupljivem in simboličnem svetlobnem krogu, ki obdaja luno, bo na nebu v soboto, 14. oktobra. Vabi nas v mistično kraljestvo, kjer se eterično in kozmično neopazno prepletata.

Ta močni astrološki dogodek v svojem jedru zajema koncept dvojnosti. Sonce predstavlja naš zavestni jaz, luna, ki bo za kratek čas zakrila Sonce, predstavlja naše nezavedno. Namesto popolne teme sije sončna sijoča avra, ki ustvarja hipnotični obroč. Ta podoba je analogna dihotomiji v naših življenjih: svetloba in senca, znano in neznano, vidno in nevidno.

Z duhovnega vidika nas ta mrk vabi, da sprejmemo lastno dvojnost. To je kozmična spodbuda, da se potopimo v globino svojega senčnega jaza in se soočimo z deli, ki se jim morda izogibamo.

Sočni mrki so povezani z intenzivnimi obdobji samoraziskovanja in metamorfoze. Razkrijejo lahko, čemu smo se izogibali, a se moramo s tem soočiti, če želimo napredovati. Lahko so težki, vendar nudijo tudi priložnosti za rast in samoodkrivanje. Mrki so nepredvidljivi, zato je težko predvidevati težave, ki jih bodo povzročili. Vendar ne pozabite, da imajo cikli mrkov vpliv na vašo karmično usodo in duhovno rast. Vse neuspehe, zamude ali frustracije, ki jih doživite med mrki, vas bodo sčasoma uskladile z višjim dobrim.

Astrološki znaki, na katere bo sončev mrk – ognjeni obroč, najbolj vplival:

Oven

14. oktobra se bosta Sonce in Luna poravnala v vaši sedmi hiši odnosov, kar bo povzročilo pomembne spremembe na področju ljubezni. Čeprav ste najraje sami, bo ta mrk povečal vašo željo po uravnoteženih, vzajemnih povezavah. Ta sončev mrk bi lahko pomenil začetek močnega novega odnosa ali konec dinamike med vami in drugo osebo. V vsakem primeru boste z drugimi komunicirali veliko več, kot ste vajeni.

Rak

V času sončevega mrka boste iskali več ravnotežja v vašem gospodinjstvu in družinskih zadevah. Dajte prednost izpolnjujočemu življenju za zaprtimi vrati in srečali se boste z monumentalnimi novimi začetki, ki prinašajo prijetnejše okolje. To bi lahko pomenilo novo življenjsko situacijo ali spremembo v vašem odnosu s sostanovalcem ali družinskim članom. Morda se ne počutite posebej družabne, a vaš dom bo idealno varno zatočišče.

Tehtnica

Poudarjeni bodo tudi vaši odnosi in povezave z drugimi. Ko se Sonce in Luna poravnata v vaši prvi hiši, boste obrnili novi list glede tega, kako se predstavljate v svetu, hkrati pa boste upoštevali, kako drugi dojemajo to novo in izboljšano različico vas. Tudi če se tega dne počutite bolj nagnjeni k temu, da daste prednost sebi, bi morali paziti, kako komunicirate z drugimi. Postavljanje meja je bistveno.

Kozorog

Sončni mrk prinaša močne nove začetke v vaši karieri in poklicnem življenju. Na ta dan boste iskali več ravnovesja pri svojem delu, zato je pravi čas, da si delite odgovornosti z ustrežljivim sodelavcem. Uspeh vam ni tuj, a ko nastopi mrk, boste bolj nagnjeni k sprejemanju ljudi, ki so vam pripravljeni pomagati pri uresničitvi vaših poklicnih podvigov.

Kako uporabiti moč ognjenega obroča?

Mrke, še posebej takšne razsežnosti, slavimo ali vsaj previdno priznavamo zaradi njihove sposobnosti, da navdihnejo spremembe, spodbudijo razmislek in tako rekoč premešajo kozmični lonec na naših osebnih in kolektivnih duhovnih potovanjih.

Najprej pristopite k temu dogodku z odprtim umom, pripravljeni, da se soočite in sprejmete vsa naključna ali nepričakovana razkritja, ki jih lahko prinese.

Drugič, ukvarjanje s premišljenimi praksami, kot so meditacija ali rituali, namenjeni usmerjanju energije mrka, je lahko ključnega pomena pri krmarjenju po živahnih, a kaotičnih eteričnih energijah, ki prežemajo to obdobje.

Po astrologiji so mrki znanilci sprememb, ognjeni obroč pa s svojo veličastno, ognjeno avro upravlja močno in prožno energijo, ki nas spodbuja, da iščemo trdnost v svojem duhovnem jazu.

To je nebesni šepet, ki spodbuja preobrazbo in napoveduje čas, ko lahko posejana semena namena najdejo rodovitno astralno polje, v katerem vzklijejo, se razmahnejo in nam morda razkrijejo poti, ki so bile prej skrite pod svetlečo tančico našega vsakdanjega življenja, pišejo na consciousreminder.com.