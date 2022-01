Največ sreče bodo v 2022 imeli tisti, ki so se rodili v teh letih, ste med njimi?

Pred nami je leto vodnega tigra, po kitajskem koledarju se bo začelo 1. februarja 2022 in trajalo do 21. januarja 2023. Po kitajskem horoskopu bodo najsrečnejši ljudje, rojeni v teh letih tigra.

od 31. januarja 1938 do 18. februarja 1939 – zemeljski tiger

od 17. februarja 1950 do 5. februarja 1951 – zlati tiger

od 5. februarja 1962 do 24. januarja 1963 – vodni tiger

od 23. januarja 1974 do 10. februarja 1975 – leseni tiger

od 9. februarja 1986 do 28. januarja 1987 – ognjeni tiger

od 28. januarja 1998 do 15. februarja 1999 – zemeljski tiger

od 14. februarja 2010 do 2. februarja 2011 – zlati tiger

Kitajski horoskop za prihajajoče leto tigra tudi napoveduje, da se bodo ljudje, rojeni v tem znamenju, lahko zanesli na srečna števila 1, 3 in 4 ter tista števila, ki jih vsebujejo (13, 43, 11 ...). Srečne barve bodo modra, siva in oranžna, edina barva, ki jim ne prinaša sreče, je rjava. Če tigri letos načrtujejo selitev ali kakšen nov podvig, naj to počnejo v smeri vzhoda, severa ali juga, smolo jim prinašata smeri zahod in jugozahod, pišejo na alo.rs.