Najslabše astrološke ljubezenske kombinacije: to so zveze, obsojene na propad

Nasprotja so lahko privlačijo, a se je pokazalo, da za nekatera astrološka znamenja to ni najboljša ideja, saj preprosto ne gredo skupaj.

Oven

Pripadniki tega znamenja so vedno odprti za ljubezen in nova doživetja, pogosto pa se prenaglijo in zapletejo v ljubezensko razmerje še preden dodobra spoznajo partnerja. Ne marajo ljudi, ki delajo dramo in se pretirano pritožujejo, so pa zato ljubitelji samozavestnega nastopa.

Najslabše ljubezenske kombinacije so Ribe, ki so zanje prečustvene, Dvojčki, ker bo odnos en sam prepir, in Device, ki so zanje prezapletene.

Bik

Pripadnikom tega znamenja vlada Venera, zaradi česar so odličen »material« za zvezo, a v resnici postanejo eno samo s pravim partnerjem, medtem ko se lahko vmes zapletejo v vrsto nepomembnih afer. Ne marajo ljudi, ki ogovarjajo, in tistih, ki se preveč vtikajo v življenja drugih.

Najslabše ljubezenske kombinacije so Strelci, ki se zanje obnašajo preveč svobodno, slaba izbira pa so tudi nemirni Dvojčki, pa tudi Ovni, s katerimi se bodo zaradi trme nenehno prepirali.

Dvojčka

Pripadniki tega znamenja se hitro zaljubijo, a se enako hitro »odljubijo«, če jih partner razočara. Odbijajo jih ljudje, s katerimi nimajo skupnih tem, in pa tisti, ki so predvidljivi ter ​​po njihovem mnenju dolgočasni.

Za Dvojčke so najslabše ljubezenske kombinacije Bik, ki ga ne bo dovolj cenil, ker mu ne more »slediti« v življenjskih izzivih in ambicijah, Rak, ki je zanje preveč stabilen in predvidljiv, pa tudi Ribi, katerih čustvenost jih lahko zaduši.

Rak

Za pripadnike tega znamenja je ljubezen najlepša začimba v življenju in iščejo partnerja, ki se je sposoben truditi za njih. Ne marajo sebičnih partnerjev, ki ne izkazujejo dovolj spoštovanja ali zanimanja za druge.

Najslabše ljubezenske kombinacije bodo imeli Raki s Strelci, saj se bodo v zvezi kljub veliki začetni privlačnosti hitro pojavili negotovost, ljubosumje in prepiri. Slaba kombinacija so tudi Dvojčki, ki so zanje preveč nestabilni, pa tudi z Ovni, ki so zanje preveč usmerjeni vase.

Lev

Pripadniki tega znamenja se v ljubezenski zvezi težje počutijo varne, odbijajo pa jih ljudje, ki jih nenehno skrbi in s tem prenašajo slabo vzdušje, pa tudi manipulatorji.

Najslabše ljubezenske kombinacije imajo z Dvojčki, ki so zanje preveč izgubljeni v razmišljanju, pa tudi Ribe, ki jih bodo nehote prizadele. Slaba kombinacija so tudi Kozorogi, bo Lev prevzel dominantno vlogo v odnosu, česar mu Kozorog ne bo oprostil.

Devica

Pripadniki tega znamenja se že zgodaj naučijo ljubezenskih lekcij, zato potencialne partnerje izbirajo z veliko gotovostjo. Kljub temu se bodo težko odločijo, kdaj in na koga se trajno navezati. Ne marajo pametnjakovičev, pasivnih ljudi in tistih, ki niso sposobni poskrbeti zase.

Najslabše ljubezenske kombinacije so z Ovni, ker so zanje preveč gospodovalni, pa tudi s Tehtnicami, ki ne morejo razumeti Devičinih kritik. Težko ljubezensko situacijo bodo imeli tudi z Vodnarji, s katerimi je odnos v nenehnih pretresih.

Tehtnica

Pripadnikom tega znamenja je ljubezen dodatek k življenju, iz katerega črpajo mir in varnost. Še posebej jih vznemirjajo neuslišane ljubezni ali odnosi, ki ne delujejo. Odbijajo jih partnerji, ki lažejo, kot tudi tisti, ki jim ne morejo zaupati.

Najslabše ljubezenske kombinacije imajo z Devicami, ki so zanje preveč zapletene, pa tudi s Škorpijoni, katerih narava je preveč pesimistična. Tudi z Raki se ne bodo strinjali, saj imajo zanje preveč tradicionalna prepričanja.

Škorpijon

Pripadniki tega znamenja nosijo v sebi pravo strast do življenja, ki jo izražajo tudi v ljubezenskih odnosih. Stremijo k odnosom, ki jim bodo zagotavljali pravo izpolnjenost in dopolnjevanje značaja. Ne marajo agresivnih posameznikov, ki se radi razkazujejo in izstopajo.

Najslabše ljubezenske kombinacije imajo z Ovni, s katerimi si delijo temperament, kar bo povzročilo nenehne prepire, z Dvojčki, ki bodo podpihovali njihovo ljubosumje, pa tudi s Strelci, ob katerih se ne bodo počutili varne.

Strelec

Pripadnike tega znamenja v ljubezni vodi moto »vse ali nič«, v nedefiniranih odnosih pa ne bodo izgubljali glave, ampak se bodo le igrali. Ne marajo ljudi, ki so nagnjeni k melanholiji in ne vedo, kaj bi sami s seboj, pa tudi tistih, ki dovolijo, da jim drugi krojijo usodo.

Najslabše ljubezenske kombinacije so Biki, ki so zanje preveč posesivni, Raki, ki jim manjka spontanosti in pa Device, ki bodo Strelca nenehno kritizirale in ga silile v spremembo.

Kozorog

Pripadniki tega znamenja se pretvarjajo, da jim ljubezen ni pomembna, a v resnici samo ne želijo biti razočarani. Na zmenkih se obnašajo kot detektivi. Odbijajo jih partnerji, ki se ne znajo samo obvladovati, ali tisti, ki so šibkejši od njih.

Najslabše ljubezenske kombinacije so Ovni, ki se jim zdijo preveč nepotrpežljivi in lahkoverni, z Dvojčki, ker menijo, da nimajo idealov, h katerim stremijo in pa Strelci, ki so v odnosih njihovo popolno nasprotje.

Vodnar

Pripadnikom tega znamenja se ni težko zaljubiti, nekoliko težje pa je funkcionirati v ljubezenskem razmerju, saj čutijo, da so izgubili svobodo oziroma možnost izbire. Ne marajo ljudi, ki nimajo morale in so predvidljivi.

Najslabše ljubezenske kombinacije so z Biki, saj ne morejo zagotoviti stabilnosti, za katero stremi Biki, Raki ki so zanje malce nadležni, in pa Device, ki zahtevajo, da v svoje življenje vnesejo red.

Ribi

Pripadniki tega znamenja iščejo idealnega partnerja, s katerim bodo doživeli ljubezen svojih sanj. Odbijajo jih partnerji, ki se obnašajo nerazumno in nerazumljivo ter imajo površne poglede na življenje.

Najslabše ljubezenske kombinacije so Ovni, ki so zanje preveč agresivni in netaktni, Dvojčki, ki nimajo dovolj razumevanja za druge ter Levi, s katerimi se preprosto ne bodo dobro razumeli.