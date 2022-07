Najnevarnejše ženske v horoskopu: sposobne so obnoreti vsakogar, še tako krotko osebo – zato raje bežite

Verjamejo, da planeti, ki so vladali nebu v času našega rojstva, odločilno vplivajo na naše življenje, še posebej izrazito pa je to pri nekaterih znakih, poroča Mondo. Ženske, rojene v teh petih zodiakalnih znamenjih, so najbolj nevarne, zato z njimi ni šale – obnorijo lahko vsakogar, tudi najbolj uravnovešeno osebo.

Oven

Ovnica nikoli ni krotka. Zna se tudi prepirati, informacije pa zelo modro zaveže v mrežo, da jo bo spletla okoli tistega, ki se ji je zameril, četudi bo to njen šef v službi. Na vsak način bo dosegla zastavljene cilje. Če jo kaj moti ali partnerja neha imeti rada, bo stvari zlahka obrnila sebi v prid in mu očitala, da ji ne daje dovolj svobode, denarja in možnosti, da bi živela, kot zasluži. Edini način, kako se osvoboditi obtožb, je, da pobegnete od nje.

Dvojčka

Rojene v tem znamenju so »prekaljene prepirljivke«. Pletenje spletk je njihova najljubša zabava, pri čemer pogosto spodbujajo svoje dobre prijatelje. Te ne ravno prijetne lastnosti pridejo še posebej do izraza, ko aktivno iščejo bodočega moža. Če ste zaljubljeni v dvojčico, morate vedeti, da so izkušnje pokazale, da so z njimi do matičarja prišli le najbolj umirjeni in potrpežljivi.

Devica

Devica zelo dobro ve, kako spremeniti življenje ljubljene osebe v mučenje. Od nje bo zahtevala različne stvari, pomagati ji bo morala pri čiščenju, pomivanju, celo pri izbiri nove posode med nakupovanjem. Tega ne zmore vsak moški. Vendar če je devica, ki je nagnjena k natančnemu redu in čistoči, našla partnerja z enakimi preferencami, bo ta poroka zelo uspešna. V nasprotnem primeru mu bo življenje spremenila v »pekel«.

Rak

Ženska rak zna biti zelo zaljubljena in obsedena. Še posebej, če se ji zdi, da ji »predmet njenega zanimanja« ne posveča ustrezne pozornosti. Svojo ljubljeno osebo bo spremljala povsod – v službo, lokal, na stranišče, z njim bo šla tudi na vse športne tekme. Če jo bo partner netaktno opozoril, da se »duši«, bo rakica ne le užaljena, ampak bo tudi poskrbela, da bo moškemu življenje naredila povsem neznosno.

Škorpijon

Škorpijonka zna mojstrsko razjeziti partnerja z zlobnim »mravljinčenjem«, aroganco in s pogostimi nihanji razpoloženja. Zdi se, da ga v vsem preizkuša, v resnici pa gre za nekaj zelo preprostega – ona potrebuje čustva, da se počuti pomembno. Edini način, kako pomiriti škorpijonko, je, da ji poskušate ugoditi v vsem in jo zasipate s komplimenti.