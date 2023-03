Najlepše ženske so rojene v teh treh astroloških znakih: s svojim videzom jemljejo dih

Astrologi so prepričani, da na lepoto posameznika ne vpliva samo genetika, ampak tudi zvezde. Čeprav je lepota v očeh opazovalca, astrologi menijo, da so najbolj privlačne in privlačne ženske rojene v teh astroloških znakih. Preverite, ali ste med njimi!

Tehtnica

Najlepše ženske so rojene v znamenju tehtnice, ki ji vlada Venera, planet lepote. Ta jim daje lepo, vitko postavo in privlačen videz. Njihove oči so praviloma oblike mandlja, imajo zapeljive, valovite lase. Krasi jih občutek za modni stil, oblačijo se elegantno, z leti pa so vse bolj prefinjene. V znaku tehtnice so med drugim rojene Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Gwyneth Paltrow, Bella Hadid ...

Bik

Tudi bikice so rojene pod Venero, a v primerjavi s tehtnicami je njihova lepota preprostejša. Vendar zaradi tega niso nič manj privlačne. Ženske, rojene v tem znamenju, imajo nekoliko manjše oči, obliko, ki je bližje okroglim kot mandljastim, in imajo pogosto nekoliko bolj polno postavo. Sicer zelo težko vzdržujejo linijo, zato lahko v poznih letih nabere kakšen odvečni kilogram ... Jessica Alba, Melania Trump, Natalia Oreiro, Adele, Penelope Cruz, Uma Thurman in Michelle Pfeifer so nekatere izmed najbolj reprezentativnih predstavnic bikic.

Ribi

Ribe so lepe kot nimfe, tako zapeljive, da ne morete odmakniti pogleda. Njihove oči so vedno napol priprte, pogled vabljiv, z nežnimi potezami obraza in elegantnimi gibi. Videti so kot uganka, ki jo želite rešiti. Pogosto se pojavljajo v vlogi muz različnih umetnikov, pesnikov, režiserjev in skladateljev. V znamenju rib so rojene Cindy Crawford, Drew Barrymore, Rihanna, Sharon Stone, Eva Longoria in Emily Blunt, piše portal stil.kurir.rs.