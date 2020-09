Najboljši kamni za devico

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Device so eno najbolj obremenjenih znamenj, saj težijo k popolnosti in so zahtevne do sebe in drugih. FOTO: Tijana87/Getty Images

Vlada jim Merkur, planet komunikacije, znajo prisluhniti drugim, jim svetujejo in so jim v oporo, rade potujejo in se izobražujejo, delavne so, pridne, praktične, prizadevne, odgovorne in neodvisne, a prav tako so izredno kritične, pikolovske in težijo k popolnosti, ki jo zahtevajo od sebe in drugih. V tem znamenju so med drugim rojene matiin. Ker so močno podvržene stresu in napornim ljudem, si lahko s kristali pomagajo opustiti svoje fizične, mentalne in čustvene vzorce ter se razbremeniti.Vsak od spodnjih kristalov drugače vpliva na posamezne dele telesa, vsi pa pomagajo devicam, da se razbremenijo napetosti in perfekcionizma.Kamena strela jih spodbuja, naj se postavijo na prvo mesto in bolje poskrbijo zase, na kar pogosto pozabijo. Najbolje je, če jo položijo h kadi ali prhi, da se jim bo pomagala očistiti slabih energij.Zeleni žad ji pomaga videti pot naprej, načrtovati naslednje korake in sprejemati finančne odločitve in življenjske cilje. Najbolje je, če ga nosijo okoli vratu kot del verižice.Zeleni kalcit bo devici že zjutraj prinesel energijo, čez dan pa sposobnost, da situacijo pogleda z vseh zornih kotov. Pomagal bo sprostiti napetost in iti s tokom ter spuščati nepomembne stvari.Modri turmalin je kamen, povezan s službeno harmonijo, odnosi, spodbuja samozavest na delovnem mestu in povečuje produktivnost.Mahov ahat devicam pomaga ohranjati motivacijo in jih pomirja tudi ob najzahtevnejših preizkušnjah. Polagajo si naj ga na križ, kjer je sedež korenske čakre, ter si predstavljajo, da jih ozemljuje in povezuje z energijo zemlje.Kianit zdravi vsa področja življenja, devicam pa posebno pomaga ohranjati vztrajnost, ki jim je že naravno prirojena, kadar bi lahko klecnile pod težo svojih bremen.Rdeči jaspis prežene stres in napetost ob napornem dnevu ter prinaša mir in spokojnost v sicer hitro življenje. Daje nam energijo in moč, da gremo lahko naprej.Bornit jim pomaga omiliti zahtevnost do sebe. Prinaša pozitivno energijo, prežene strah pred neuspehom, ohranja odprt um in srce.