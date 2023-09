Najboljši dnevi za obrede

Obredi, rituali, prošnje in molitve naj bi bili učinkovitejši, če jih podpremo z energijo ognja, torej prižiganjem sveč. Toda ni vseeno, kdaj izvajate katerega in svečo katere barve uporabite pri tem. Vsakemu dnevu v tednu namreč vladajo drugačne energije. Nedelja je odličen dan za rituale, povezane z zdravjem, za to pa izberite rumeno, oranžno ali belo svečo. V ponedeljek si ob beli ali sivi sveči želite vse, povezano s komunikacijo, npr. da vas kdo pokliče ali se vam opraviči.

Torku vlada Mars, povezan je s pogumom in fizičnimi izzivi, najboljša za tovrstne prošnje je rdeča sveča. V sredo se posvetite poslovnim in študijskim izzivom z rumeno, vijoličasto ali sivo svečo. Četrtek je odličen dan za privabljanje sreče, bogastva in zdravja, sveča naj bo modra ali rjava. V petek so na vrsti ljubezenske prošnje z roza svečo, saj dnevu vlada Venera. Sobota je Saturnov dan, zato lahko zaprosite za ključne življenjske spremembe in uvid v situacijo, sveča pa naj bo siva, modra ali vijoličasta.