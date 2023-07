Najboljša prijateljstva v zodiaku

Strelec spodbuja ovna, da uživa v življenju, oven pa strelca uči zaupati intuiciji in obvladovati njegovo impulzivno naravo. Čaka ju veliko zabave in vznemirljivih dogodivščin.

Bik lahko prizemlji sanjavo ribico, ji pokaže, kako lahko spravi svoje sanje v resničnost, ter ji daje zanesljivo ramo za jokanje. Riba se oddolži s tem, da biku pokaže, kako razširiti obzorja, sanjati in pogledati na svet prek materialnega.

Dvojčka in tehtnica sta družabna naveza, ki spodbuja intelektualno komunikacijo. Dvojček se rad uči in deli svoje znanje ter izkušnje, tehtnica je vedno pripravljena poslušati, hkrati pa omehča dvojčkova trdna stališča. Dvojček ji pomaga sprejemati odločitve in živeti z njihovimi posledicami.

Rak in škorpijon imata tesen, intenziven odnos. Rak umirja škorpijona ter ga uči umiriti žogico, preden piči. V zameno je škorpijon predan prijatelj, ki raku vzbuja občutek varnosti.

Analitična devica se lahko nauči, da trdo delo vodi k cilju, hkrati pa nauči kozoroga, da se z malce predvidljivosti lahko že vnaprej izogneš oviram.

Ko se tehtnica spopada z nepravičnostjo življenja, jo vodnar postavi v širši okvir in osmisli. Tehtnica pa uči vodnarja sodelovati z drugimi.

Lev in strelec pa sta zabavna naveza, v katero lev vnaša zaupanje vase, strelec pa humor in odprtost za nove izkušnje.