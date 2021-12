Najbolj znani astrolog renesanse: dan vašega rojstva določa vaše breme

Giordano Bruno je bil italijanski renesančni matematik in filozof, ki je se je iz dominikanca prelevil v astrologa, astronoma, čarovnika in pesnika. Leta 1600 ga je inkvizicija po sedmih letih zapora zaradi krivoverstva zažgala na grmadi. Med obtožbami so bili vedeževanje in čarovništvo, zanikanje Marijine nedolžnosti, verovanje v reinkarnacijo in hujskanje proti katoliški veri. Bruno je postal simbol svobodne človeške misli, nenadomestljiva figura v panteonu naprednega človeštva. Verjel je, da ima vsak dan ali število v mesecu svoje značilnosti, ki vplivajo na oblikovanje osebnosti – izbiro poklica, izbiro partnerja in kakovost odnosov, obnašanje in status v družbi, naše želje in ambicije, naše dvome in strahove … Vse, kar dobimo na dan svojega rojstva, nam je torej usojeno – tudi breme, ki ga bomo nosili celo življenje. Kako natančno je to po interpretaciji Bruna, preverite na lastnem primeru.

Če ste rojeni …

1. v mesecu

Ste vodja, imate močno voljo in radi hodite po svoji poti. Težko vas je osvojiti, a ko vam nekdo priraste k srcu, ste to pripravljeni pokazati. Imate veliko različnih intelektualnih nagnjenj, ste ustvarjalni in zelo dober organizator. Pazite se ljubosumja in prevlade nad drugimi.

2. v mesecu

Obožujete glasbo, ritem, ples, imate občutek za harmonijo in ljubite lepe in prefinjene stvari, zato je umetnost pravi poklic za vas. Nagnjeni ste k podcenjevanju svojih zmožnosti, kar je lahko velika ovira v življenju. Poskrbite za svojo okolico, saj vas lahko razveseli, a tudi povleče v depresijo, h kateri ste naj bi bili precej nagnjeni.

3. v mesecu

Ste med najbolj nadarjenimi ljudmi. Imate razvito domišljijo in bi bili dober novinar ali pisatelj. Poleg tega ste natančni. Družabno življenje in vaši prijatelji so vam najpomembnejša stvar na svetu. Vsi, tudi vaša površna poznanstva, v vas takoj prepoznajo prijatelja in osebo, na katero se lahko zanesejo.

4. v mesecu

Ste trdni, neomajni, včasih pa tudi trmasti in nepopustljivi. Ste odličen delavec, sistematičen, zvest, vesten in nikoli ne obupate, zato lahko rečemo, da je poslovni svet idealen za vas. Govorite resnico, tudi ko to ni najboljša izbira, zato si pogosto ustvarite sovražnike. Vaša čustvena narava je skoraj vedno pod nadzorom.

5. v mesecu

Uživate v vsaki minuti življenja. Vsako delo, ki vas spodbuja h gibanju, bo zadovoljilo vaša nebrzdani temperament in ambicijo. Vse, kar vas pripelje pred občinstvo, bi lahko bil za vas idealen poklic. Lahko se zgodi, da se sicer že kot mladi umirite, a vaš partner mora biti vedno previden, saj sovražite omejitve in brzdanje.

6. v mesecu

Ste ljubitelj družinskega vzdušja in potrebujete spremljevalca, ki vam daje ljubezen in spodbudo, da boste lahko dali vse od sebe. Obdarjeni ste s čudovitim glasom, ki vas lahko pripelje do samega vrha pevske umetnosti. Vendar pa bi se izkazali tudi na katerem koli področju socialnega dela.

7. v mesecu

Ste resna, mirna, analitična oseba, ki trdno stoji na tleh. Vedno stremite k popolnosti in iščete najboljše rešitve. Pred delovanjem ne premislite dvakrat, ampak trikrat. Neustavljivo vas privlači znanost, pa tudi mistika in okultizem. Ste zelo občutljivi in ​​dobro je, da vedno sledite svojim občutkom.

8. v mesecu

Rojeni ste za vse službe. Dobro presojate, znate uravnotežiti in ste avtoriteta. Obožujete moč, denar in spektakularne situacije. Za uspeh potrebujete dobro organizacijo, v kateri se lahko v celoti izrazijo vaše želje.

9. v mesecu

Vpliv števila devet na vaše življenje bi vam lahko prinesel pogosta potovanja ali poklic, pri katerem bi bila potovanja in komunikacija zelo pomembna za vaše poslovno življenje. Imate vpliv na ljudi in ste radodarni, vendar pazite, da ne zapravljate svoje energije za napačne ljudi.

10. v mesecu

Rojeni ste za vodenje in neodvisnost. Zato drugih ne prosite za pomoč, saj se vsi zanašajo na vas. Vsaka vrsta individualnega delovanja je dobra za vas, imate dovolj talentov, ki vas lahko naredijo uspešne v življenju. Bodite prepričani, da razvijete tudi svoje umetniške talente.

11. v mesecu

Naučiti se morate vzdrževati ravnotežje, tudi ko so vaši živci na meji vzdržljivosti. Ohranjanje čustev pod nadzorom je temelj vašega zdravja in zadovoljstva. Kljub svoji nadpovprečni inteligenci se včasih prepustite intuiciji, ki vas pripelje do nenavadnega izražanja vaših naravnih potencialov.

12. v mesecu

Zelo ste prisrčni in prijazni do ljudi okoli sebe. Ste zelo praktični in imate umetniški talent. Vaš šarm vam daje vam priložnost, da v življenje postanete, kar koli želite. Če naletite na težave v ljubezenskem življenju ali prijateljstvu, ste lahko malodušni.

13. v mesecu

Ste pridni in imate velike ambicije, zato radi organizirate druge ljudi, ki včasih mislijo, da ste diktatorski. Dobro opazite podrobnosti in pravilno sklepate. Dobro bi bilo, če bi večkrat izrazili svoja čustva in razvili hobije, ki vključujejo delo z rokami.

14. v mesecu

Imate razvito logiko in domišljijo. Lahko ustvarjate in uničujete, moč je vaša najmočnejša stran. Privlačijo vas novo in izvirno, spremembe in razlike, tveganja in preizkušnje. Nagnjeni ste k pretiranemu eksperimentiranju, zato je za uspešno kariero priporočljivo vaditi potrpežljivost in ravnotežje.

15. v mesecu

Najpogosteje bežite pred situacijami, v katerih bi lahko prevladovali, kar lahko nekoliko ogrozi vaše razpoloženje in odnos do okolice. Privlači vas vse, kar je dobro in lepo, in nenehno iščete osebo, ki bi vam omogočila, da ste to, kar v resnici ste. Uspešni bi bili tudi na področju umetnosti.

16. v mesecu

To je število duhovnih vrednot. Veže vas na duhovne resnice, metafiziko in filozofijo kot na oprijemljiva življenjska dejstva. V bistvu ste perfekcionist in ste zelo slabe volje, če ne dosegate visokih standardov. Potrebujete dom, kjer boste ljubljeni, a tudi neodvisni.

17. v mesecu

Ne marate, ko v vašem življenjskem in poklicnem okolju vladajo anarhija, vprašljive vrednote in neskladja. Število 17 je zelo dobro, ko gre za finance – nikoli ne boste ostali brez denarja. Najboljše bi bilo, da pomembne odločitve sprejemate sami, podrobnosti pa prepustite drugim.

18. v mesecu

Razvito imate izjemno močno čutno plat, ki vas pritegne h glasbi, po drugi strani pa ste zelo kritični in zahtevni. Za vas so bili ustvarjeni poklici, kot sta kritik in pisatelj. V nasprotnem primeru pa boste živeli življenje, polno zanimivih poznanstev in potovanj.

19. v mesecu

Rojeni ste kot skrajnež v vseh pogledih. Čustveno živite življenje na robu prepada, po drugi strani pa so za vas značilni osupljivi viri domišljije, s katerimi uspete reševati težave. Previdno izberite svojega življenjskega sopotnika, saj vam lahko število 19 v zakonskem življenju prinese veliko nesporazumov.

20. v mesecu

Ste občutljiva oseba. Potrebujete iskrene prijatelje, zaščito in tolažbo, brez katerih si življenja sploh ne bi mogli predstavljati. Poskusite čustva postaviti v razumne okvire, da boste lahko normalno živeli in delovali. Uspeh pride k vam le, če razvijete svojo osebnost.

21. v mesecu

Ljubite prijetna okolja, v katerih prevladujejo zaupanje, harmonični odnosi in harmonične barve. Zaradi pogostih nihanj razpoloženja vedno potrebujete ljubezen in prijateljstvo. Raje prejemate, kot dajete. Dopust preživljate pasivno, večinoma v branju, radi pa se tudi družite in zabavate.

22. v mesecu

Ste bistroumni, dojemljivi in ​​stojite trdno na tleh. Zelo podpirate, obožujete humanitarne akcije in želite pomagati vsem. Ideje, ki vas izpolnjujejo, so vaše glavno vodilo. Toda številne vaše ideje zahtevajo veliko poguma in kolektivne zavesti in tukaj naletite na ovire.

23. v mesecu

Ste neodvisni, ponosni in odgovorni. Znate diagnosticirati težave v političnem telesu, organizaciji ali družbi na sploh. Najbolje se razumete s pripadniki nasprotnega spola in s starejšimi, ki jih cenite. Vešči ste v predstavitvi argumentov, kar povečuje poslovno odločnost.

24. v mesecu

Imate neverjetno količino energije. Pripravljeni ste prevzeti odgovornost za vse, še posebej v družini ali družbi. Vaša pomanjkljivost je, da vas energija in odgovornost lahko pripeljeta do tega, da verjamete, da samo vi veste, kaj je dobro. Najuspešnejši boste v medicini in izobraževanju.

25. v mesecu

Ste intuitivna in nadarjena oseba, a v svojem okolju pogosto premalo razumljena. Uspeh hrani vašo nečimrnost in osmišlja vaše življenje, a če želite to doseči, se morate znebiti depresije. Če želite biti srečni in uspešni, morate začutiti vzdušje tudi najmanjšega mesta.

26. v mesecu

Dom in družina sta vam najpomembnejša. Zelo ste navdušeni nad začetkom vsakega novega projekta, vendar ne, ko gre za njegovo dokončanje. Zelo ste ponosni, zato je boljše, da se ne poročite, preden dodobra ne spoznate svojega partnerja, saj ne boste zdržali njegovega nadzora.

27. v mesecu

Vaša povezava z nadrealističnim in metafizičnim je zelo močna, dan, ko ste se rodili, pa vas povezuje z mistiko in filozofijo. Negativna lastnost vaše osebnosti je, da ko vam stvari ne gredo dobro, zapadete v stanje melanholije. Nagnjeni ste k literaturi in umetnosti.

28. v mesecu

Ste dominantni in neodvisni, dobro bi bilo, da bi delali na svojem projektu, vendar v okviru ugledne organizacije. Imate dovolj domišljije in vztrajnosti, da dokončate vsako začeto stvar. Svoboda je v vašem življenju zelo pomembna, vendar z njo ni dobro pretiravati. Privlači vas vse, kar je nenavadno in nevsakdanje.

29. v mesecu

Vaš rojstni dan igra zelo pomembno vlogo. Lahko vas pripelje pred občinstvo, saj ste idealist z lastnostmi velike vodje. Vendar pa ste pogosto nagnjeni k spremembam razpoloženja. Za vas je dobro zelo dobro, slabo pa zelo slabo. Živite na čustvenem vrtiljaku, zato vam ni lahko slediti.

30. v mesecu

Rodili ste se kot sanjač, ​​poln domišljije. Dramaturgija ali literatura sta za vas pravi izziv, na teh področjih se lahko najbolje izrazite. Nikoli se ne silite v rutinsko in monotono delo. To bi ubilo vaš življenjski polet. Naučite se biti potrpežljivi in ​​ne zapravljajte energije za nepomembne stvari – te vas bodo vedno potegnile nazaj.

31. v mesecu

Ljudje, rojeni 31. v mesecu, so v prvi polovici življenja večinoma vztrajni, trmasti in niso pripravljeni sprejemati nobenih zavez ali kompromisov. Zelo vas zanimajo zdravilstvo in zdravilna zelišča, zato imate željo po zdravljenju in ustvarjanju zdravilnih pripravkov.