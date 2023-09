Najbolj natančni indijski horoskop: ti trije znaki bodo do konca leta bajno obogateli

Kaj vam do konca leta 2023 napoveduje indijski horoskop, ki slovi po svoji izjemni natančnosti? Ta astrološka znamenja lahko pričakujejo veliko sreče, denarja in napredka.

Vrišhaba, od 16. maja do 15. junija

Ste pod zelo ugodnimi vplivi planetov in ​​astrologi priporočajo, da to priložnost čim bolje izkoristite. Modro ste izkoristili vse poti, ki so se odprle pred vami, zato boste ob koncu leta želi sadove svojega trdega dela in zavzetosti. V naslednjih mesecih boste imeli priložnost zaslužiti veliko denarja, vendar pod pogojem, da prevzamete pobudo in ne čakate na odobritev od nikogar. Skrivnost uspeha je v vaših rokah, zato se ne bojte tveganja, saj bo na koncu vse poplačano.

Mithun, od 16. junija do 15. julija

Obdobje do konca leta bo eno najuspešnejših v vašem življenju. Z lahkoto boste rešili vse težave in se uprli izzivom zahvaljujoč hitremu in spretnemu umu. Pred vami je obdobje menjave službe in sprejmite ga z velikim navdušenjem, saj vam bo prineslo denarno zadovoljstvo. Poskrbite za svoje zdravje, še posebej v jesenskem času, saj so vaša pljuča občutljiva, zato se pazite prehladov, ki se lahko zakomplicirajo. Tudi na ljubezenskem področju se vam obetajo lepi trenutki in to je pravi čas, da svojo zvezo uradno potrdite in s poroko sklenete v drugi polovici oktobra.

Simha, od 16. avgusta do 15. septembra

Uspeh je zapisan v zvezdah in na vas je, ali boste sledili tej poti. Prejšnje mesece ste imeli več možnosti za zaslužek, do konca leta pa se vaše možnosti podvojijo. Ne zaspite na lovorikah, ni še čas za sprostitev. Zdaj je čas za akcijo in uresničitev vseh tistih načrtov, ki jih imate že dolgo. Astrologi svetujejo, da z odločitvami ne hitite, ampak dobro premislite vsak korak, saj vas lahko prenagljenost ustavi na poti do uspeha in napredka.