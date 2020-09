Naj vam ne vladajo vaše misli

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Psihologi svetujejo, da brišete neželene misli kot datoteke na računalniku. FOTO: Pinkypills/Getty Images

Če ste prepljavljeni z negativnostjo, ni smiselno, da se prepričujete, da je vse v življenju popolno. To je še posebno pomembno, ko uporabljate zakon privlačnosti, saj se boste pri tem ujeli v lastno zanko in boste dobili natanko tisto, kar resnično čutite.Če želite spremeniti svoje razpoloženje, pa lahko to hitro storite s hvaležnostjo. Poskusite in opazujte, kako bo prevesila vaše stanje v drugo stran. Če to še podprete z dejavnostmi, ki vas veselijo, npr. plesom, petjem, slikanjem, sprehodom ali meditacijo, boste splezali na zeleno vejo.Če kljub temu ne morete prekiniti negativnega razmišljanja, je bolje, da ne mislite na nič, kot da premlevate črne scenarije, pravijo psihologi. Že sestop z vrtiljaka premlevanja, na katerem se vrtite kot hrček, vam bo prinesel olajšanje. Zamotite se z opravilom, ki pritegne vašo pozornost, npr. kuhanjem ali meditacijo. Lahko si pomagate tudi tako, da zapišete negativne misli. Ko jih boste spravili iz sebe, papir zažgite. Ko opazujete, kako gori, si ponavljajte: »Zlahka spuščam stare misli in situacije, ki mi nič več ne služijo, in se osredotočam na pozitivno razmišljanje.«Primerjajte odganjanje negativnih misli z datotekami na računalniku. Kaj storite s tistimi, ki jih ne potrebujete več? Premaknete jih v koš in zbrišete. Zakaj ne bi naredili enako s škodljivimi mislimi? Vizualizirajte si, da jih položite v koš in zbrišete. Tehnika se morda zdi smešna, a deluje.Ne glede na to, kako spuščate misli, pa se zavedajte, da je glavno, da se jih začnete zavedati. Opazujte, kaj jih sproži. Določene situacije, ljudje, novice …? Če jih poznate, se jim lahko izognete.Guruji opozarjajo tudi, da nikoli ne pozabite na moč podzavesti. V njej se skriva vse, kar so nam vtisnili starši, učitelji itd. Toda vsa njihova prepričanja nam ne služijo dobro, zato jih nadomestimo s primernejšimi. Če smo bili vzgojeni v revščini, se podzavestno bojimo, da ne bomo imeli dovolj denarja, kar prinaša tako resničnost. Morda se teh misli ne zavedamo, a delujejo proti nam.Zato je prvi korak, da jih ozavestimo, nato pa spustimo in nadomestimo s pozitivnimi. Razmislite, kako zvenita ti dve različni trditvi: Skrbi me, da ne bom imel dovolj denarja. Hvaležen sem za vse dobre stvari in zadovoljno živim s tistim, kar imam. Pozdravljam vse oblike obilja v svojem življenju. Morda boste potrebovali nekaj časa, da spremenite slaba prepričanja, a ko jih boste osvobodili, boste lahko krojili prihodnost po svojih željah. Pošiljajte v vesolje pozitivne vibracije in pustite, da zakon privlačnosti dela za vas.