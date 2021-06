Naj rituali v času dvojčkov, tudi prižig sveče

Prižgite svečo. Morda se to sliši preveč enostavno ali nesmiselno, toda v resnici ne gre le za površno dejanje. Ravno nasprotno – gesta ima globok simbolični pomen. Plamen sveče na nas deluje čustveno pomirjujoče, zato je to lahko znak, da smo si vzeli čas zase. Lahko je uvod v meditacijo. Ko prižgemo svečo, se počutimo varno, četudi ob tem počnemo kaj drugega. Tudi vonj sveče lahko blagodejno deluje na nas, zato izberite vonj vanilje, poprove mete ali jasmina.



Čas je primeren tudi za to, da začnemo brati novo knjigo. Ob tem ne smemo pozabiti na dvojnost znamenja dvojčkov. Po eni strani so dinamični in polni energije, a potrebujejo tudi čas v samoti, ko se umirijo in razmišljajo o svojem življenju. Za dvojčke je branje hrana za dušo. Začnejo lahko s krajšo zgodbo o temi, ki jih zanima. Cilj je, da med branjem pobegnemo od realnosti in njenih težav ter se umaknemo v svoj mehurček.



Masaža se vsakemu prileže. Tokrat naj bo njen cilj odpiranje čaker.



Lahko se naročite pri strokovnjakih za tradicionalno kitajsko medicino ali poiščete ustreznega terapevta, ki bo delal na meridianih in pomagal vzpostaviti pretok energije po telesu. Z akupresuro lahko prav tako stimuliramo različne predele, kar bo odprlo čakre in povečalo naše zavedanje o svetu in sebi.

