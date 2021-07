Naj bo strah vaš učitelj

Vse, s čimer se niste soočili, prej ali slej spet pride na plan. FOTO: Lauren Bates/Getty Images

Naši strahovi, sram, negotovosti, ignoriranje intuicije, pomanjkanje pozornosti ... so vse tisto, kar nas dela človeške, zato ni razloga, da bi gledali nanje kot na ovire, ki nas zadržujejo pred uresničitvijo svojih sanj. Čeprav so v resnici učitelji in nas lahko pozdravijo, se jim namreč izogibamo. A pogosto potrebujemo veliko poguma, da se soočimo s svojo temo ter sprejmemo odločitve, ki nas bodo pozdravile. Zato se ne pozabite zavedati, da če vstopite v temo, boste iz nje izšli v svetlobo – boljši, močnejši in modrejši. Če torej neprijetne dogodke jemljemo kot iniciacijo, nas lahko okrepijo.Kateri so torej vaši strahovi? Da vam v življenju ne bo uspelo? Da niste dovolj dobri in vredni ljubezni? Da boste na starost revni? Da ne boste nikoli shujšali in našli ljubezni? Da boste končali kot starši? Z večino tovrstnih vprašanj se ukvarjamo vsi in so del arhetipskih vzorcev. Toda če želite napredovati, jih morate preseči. Če jih boste ignorirali ali jih tlačili pod površje, se bodo namreč vedno znova pojavljali v vašem življenju in vas vodili k slabim odločitvam.Razumeti morate, da so strahovi zdravilo, če ne dopustite, da vas držijo v krempljih, ampak se spopadete z njimi. Če so vas npr. nadlegovali sošolci, poglejte, kje se to odraža v vašem življenju in kaj lahko naredite glede tega. Če mislite, da dogodek ne vpliva na vas, se namreč motite. Vprašajte se, če se zaradi tega počutite nevredne uspeha, in opazujte, kje si s tem prepričanjem blokirate rezultate. Razdelajte pri sebi, da prepričanje preprosto ne drži, nato pa ne sprejemajte več odločitev, ki ga bodo potrjevale.Kovelit je kristal, ki vam lahko pomaga v času t. i. temne noči duše, da najdete pot k višji energiji. Jasno vam bo pomagal videti, kaj se skriva v senci, da bi to pozdravili. Ko boste ozavestili problem, vas bo podprl in vam dal moč.Obsidian vas bo energijsko in psihično zaščitil, ko se boste soočali s svojimi strahovi in senco. Odstranil bo občutek sramu.V čustveno pomoč vam je lahko lunin kamen, ki prinaša luč v temo. Podprl vas bo, okrepil intuicijo ter vam omogočil, da vidite širšo sliko. Vaš vodnik na duhovni poti bo. Pomiril in obdal z ljubeznijo vas bo roževec. Držite ga nad srcem in začutite njegove blagodejne vibracije, ko jih potrebujete.Lahko izvedete tudi zdravilni ritual. Prižgite svečo, ki predstavlja duha. Pokličite vodnike, ki vas bodo zaščitili. Če ste desničar, v levi roki držite obsidian ali kovelin, v desni pa lunin kamen ali roževec za čustveno podporo. Dihajte, da se osrediščite in povežete s svojim strahom.Dovolite si ga začutiti. Vprašajte ga, kaj je njegov namen in sporočilo, kaj vam kaže. Poglejte, kako se izraža v vašem življenju, ga obdajte s sočutjem in ljubeznijo. Začutite ju v vsaki celici telesa, kako počasi raztapljata vašo senco. Odprite oči, nato pa v praksi sprejemajte ljubeče odločitve, ki vas podpirajo. Če se strah ponovi, spet odkrijte njegovo sporočilo in ga peljite v luč.