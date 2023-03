Nahranite dušo in jo preskrbite s pravimi duhovnimi sestavinami

Če ste zapostavljali dejavnosti, ki vas navdušujejo in izpolnjujejo, je skrajni čas, da se jih lotite. Pri tem si pomagajte z duhovnimi praksami, ki jih že stoletja učinkovito uporabljajo, ter jih vključite v svoj vsakdan. Ustavite se, utihnite in se umirite. Ta mini meditacija je uporabna, ko ste v stresu, a ne morete meditirati v samoti. Začutite, da samo ste. Mirni ste. Obstajate. In ste dobro. Ponotranjite občutke.

Čez čas boste opazili, kako učinkovit je lahko ta dnevni ritual. Drugi nasvet je, da spregovorite. Verjetno se vsi kdaj znajdemo v stiski in se obrnemo k višji sili po pomoč. Ni treba, da molite v klasični obliki. Angele, vodnike, vesolje, boga lahko prosite za pomoč s svojimi besedami. Ni pomembno, kako, le da prošnja prihaja iz srca.

Znanstveniki dokazujejo, da ritem in resonanca aktivirata predele v možganih, ki spodbudijo občutek pripadnosti in povezovanje z drugimi. Če pojemo ob glasbi ali mrmramo ter pustimo telesu, da sledi ritmu, še okrepimo ta učinek. Razmislite, katera glasba nagovarja vašo dušo: klasična, rock, zvoki narave, afriški ritmi – prepustite se ji, naj vas odnese.

Zavedajte se, da tako kot samoto potrebujete povezovanje z drugimi, pogovor, pomoč in druženje z ljudmi na svojem duhovnem nivoju. Izmenjujte si mnenja, izkušnje in poglede, ki vam bodo pomagali pri osebnostnem razvoju. Poiščite svoje ljudi. Ob tem preživite dan v gozdu, vikend na podeželju, sprehodite se po parku ali se okopajte v jezeru. Narava nas zdravi, umirja in polni z energijo. Živčni sistem in misli se sprostijo in lahko prisluhnemo intuiciji oziroma svoji notranji modrosti.

Ko boste telo oskrbeli z zdravo hrano, se boste bolje počutili. Enako se bo zgodilo, ko boste dušo preskrbeli s pravimi duhovnimi sestavinami. Zadihali boste s polnimi pljuči, življenje se bo zdelo bolj smiselno in laže se boste spopadali z vsakdanjimi izzivi.