Nagovorite svojo energijo: bolj samozavestni boste in vse videli bolj jasno

Čakre so naši energijski centri, ki uravnavajo naše fizično, čustveno in mentalno polje. Če ne delajo pravilno, bomo to čutili na vseh ravneh. Utrujeni smo, težki, negativni, nato pa nam še nič ne gre od rok in vse v naši bližini se začne kvariti. Če pa so naše čakre uravnane, smo samozavestni, vse vidimo jasno in gremo s tokom. Afirmacije delujejo s ponavljanjem – zjutraj, zvečer, pred spanjem in čez dan –, saj z njimi programiramo um. Lahko uporabimo eno ali jih menjamo.

Za korensko čakro so primerne: Spuščam vse svoje strahove glede obilja in financ. Finančno in materialno mi gre odlično. Ljubim svoje telo. Zaupam življenju in vesolju.

Druga čakra bo bolje delovala, če ji poveste: Sprejemam izvrstne odločitve. Izražam in čutim svoje odločitve. Moja spolnost je uravnotežena. Zaslužim si srečo.

Afirmacije za sončni pletež so: Delujem lahkotno, s prijaznostjo in ljubeznijo. Uživam v svojem življenju in delu. Sprejemam se takšno, kakršna sem. Zaslužim si vse dobro.

Za srčno čakro ponavljajte: Rada se imam. Zaslužim si ljubezen. Brezpogojno dajem in prejemam ljubezen. Ljubezen je središče mojega življenja.

Grleno čakro nagovorite z: Govorim resnico iz svetlobe in ljubezni. Dopuščam, da moj višji jaz govori skozi moja usta. Poslušam z ljubeznijo. Svoje besede uporabljam za dobro.

Za tretje oko recite: Poslušam svojo intuicijo. Svet vidim z ljubeznijo. Spuščam preteklost in se ne bojim sedanjosti ali prihodnosti.

Za kronsko čakro: Sprejemam božansko vodstvo. Moje življenje je blagoslovljeno. Ne dovolim, da ego prevlada nad mojim duhom. Sama sem stvarnik.

Ker so čakre povezane, uporabite afirmacije za vseh sedem in se ne osredotočite le na eno.