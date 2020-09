Nadležne lastnosti tehtnic

Vedno do podrobnosti pretehtajo vsako odločitev, kar spravlja okolico ob pamet. FOTO: Boytsov/Getty Images

Praznujejo od 23. septembra do 23. oktobra, v tem znamenju pa je rojeno kar več znanih osebnosti, kot so… To zračno znamenje je pogosto priljubljeno, čeprav ima tudi nekaj značajskih pomanjkljivosti.Ni naključje, da se njihovo znamenje tako imenuje. Dobile so ga, ker je njihova zvezdna konstelacija videti kot tehtnica, a tudi zato, ker najbolj od vseh natančno pretehtajo vsak svoj korak in odločitev. Tehtnica je namreč znamenje enakosti, uravnovešenja, tako v smislu pravičnosti in pravice kot ravnovesja v odnosih. Zato so tehtnice odlični mediatorji, ki znajo zgraditi mostove med sprtima stranema. Usmerjene so v odnose in so težko samske. Tudi če se eno razmerje konča, bodo brž skočile v drugo in ne bodo prav dolgo same. Pogosto so diplomati ali pravniki, saj znajo tako dobro pomiriti nasprotja in uravnovesiti različna stališča.Čeprav so miroljubne, nagnjene k sodelovanju in poštene, pa imajo tudi nekaj napak. Obsedene so z lepoto, estetiko in prefinjenostjo in se zmrdujejo nad vsem, kar se jim zdi neprivlačno ali jih odbija. Vlada jim namreč Venera, planet ljubezni in lepote, zato se njihovo življenje vrti okoli romantike in so obdane z lepimi predmeti. O drugih lahko sodijo po videzu in se celo oddaljijo od tistih, ki ne dosegajo njihovih idealov. Njihova nečimrnost se lahko izrazi tudi kot plitvost ali materializem.Poleg tega si tehtnice ne marajo mazati rok in všeč jim je, da drugi opravijo umazano delo namesto njih. Zato se zdijo okolici pogosto lene. To ni povsem resnično, le tako so obsedene z lepoto in užitki, da pretehtajo, kaj je najboljša možnost zanje. Seveda jim na koncu hitro oprostimo, ker so po naravi tako šarmantne in pravične. Prav tehtanje pa je po drugi strani lahko velik problem, saj jim ta njihova potreba po harmoniji prinaša neodločnost. Vedno iščejo ravnovesje, in ko se odločajo, vzamejo v obzir vsako podrobnost z obeh strani.Težave jim lahko povzročajo že tako vsakdanje odločitve, kot so, katero hrano bi naročile ali kaj bi spakirale za na počitnice. To nihanje se lahko preseli v odnose in povzroči, da se ne morejo odločiti za nekoga, dokler niso stoodstotno prepričane, da so zaljubljene.