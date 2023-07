Nadčutne sposobnosti: imate razvit šesti čut?

Vsi imamo nastavke za določeno stopnjo nadčutnih sposobnosti, odvisno pa je, ali jih zatremo ali raziskujemo, opazujemo in razvijamo. Glede na to, da smo povezani z vsem in vsemi na svetu, imamo namreč tudi dostop do vsega vedenja prek sposobnosti dodatno izostrenega občutenja.

Poznamo več oblik nadčutnega zaznavanja, in čeprav si pod tem pojmom vsi najprej predstavljamo jasnovidke, v resnici sploh ne gre za to. Poudarek je na prejemanju intuitivnih informacij v vsakdanjem življenju.

Najverjetneje tudi sami že uporabljate intuicijo. Lahko gre za občutek v želodcu o nečem, slutnjo, ko nekdo vstopi v sobo, slab občutek, ko podpisujete dokumente, vedenje, da vas bo nekdo v kratkem poklical. Čeprav v teh primerih ne gre za dobro razvito nadčutno zaznavanje, dokazuje, da imamo vsi šesti čut že od pradavnine, ko je lahko prav to odločalo o preživetju in smrti.

Vsi imamo šesti čut že od pradavnine, saj je lahko to odločalo o preživetju in smrti. FOTO: Kitzcorner/Getty Images

Med najpogostejše vrste nadčutnega zaznavanja spada jasnovednost. Gre za direktno vedenje, ko ste o nečem trdno prepričani in se vam zdi samoumevno in logično, čeprav nimate konkretnih dokazov za to. Lahko pride kot uvid ali občutek, kako se bodo stvari razvile. Veste, da vam ni treba skrbeti in boste dobili novo službo. Ali vas nekaj opozori in se peljete v službo po drugi poti, s tem pa se izognete nesreči.

Jasnoviden je nekdo, ki si intuitivne informacije vizualno predstavlja. Lahko se mu v mislih prikaže številka, simbol, beseda, ime … Ne gre nujno za videnje kompleksnih situacij in dogodkov, ampak prejemanje vizualnih znamenj. Veste na primer, na katero stran bo padel kovanec, ob volitvah se vam je v mislih pokazal velik T.

Jasnoslišni ljudje prejemajo informacije dobesedno tako, da jih slišijo v glavi. Imajo občutek, kot bi jim glas v njej govoril, kaj morajo vedeti, podobno kot ob branju knjige slišimo svoj glas. Primer takega sporočila je: »Pazi na pločniku, da ne padeš!« Ali: »Pokliči mamo!«

Pri jasnočutnosti čutite, kaj se bo zgodilo. Ljudi s to nadčutno sposobnostjo pogosto označujemo za intuitivne ali empatične.

Hkrati je to sposobnost, ki jo ima dobro razvito največ ljudi – imate slab občutek o nečem, lahko občutite, kako se počuti nekdo drug … Močno empatični ljudje lahko začutijo čustva drugih, kar ni nujno vedno prijetno, saj lahko takšna čustva, če se ne znajo zaščititi, povlečejo nase kot spužve ali si jih napačno razlagajo ter povezujejo z nečim, kar so sami naredili narobe. Poleg tega je naporno živeti v svetu brez mask, ko ti je jasno, da ti sodelavka zavida, a moraš vseeno sodelovati z njo, ali vedeti, kdaj ti nekdo laže.

Primer jasnočutnosti je, ko vstopite v prostor in začutite, da so se v njem pred kratkim prepirali. Ali nekdo trdi, da se dobro počuti, vi pa začutite njegove skrbi.