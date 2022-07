Na te tri astrološke znake se bo denar do konca leta dobesedno lepil

Astrologi verjamejo, da bodo imeli nekateri astrološki znaki na področju financ do konca letošnjega leta več sreče kot drugi. Preverite, ali ste med tistimi, na katere se bo denar dobesedno lepil.

Škorpijon

Za škorpijone velja pravilo, da cilj opravičuje sredstva. So delavni, obožujejo denar in ni ga težko zaslužiti. Škorpijoni imajo dobro razvito intuicijo, zato pri delu zaupajo samo sebi. To jim bo koristilo tudi v drugi polovici letošnjega leta, ko si lahko obetajo dodatne zaslužke.

Kozorog

Kozorogi znajo biti kruti in hladni, kar sta koristni lastnosti na poslovnem področju. So sistematični, in preden se bodo podali v podjetniške vode, bodo naredili natančen načrt. Njihov cilj je denar in znajo brezobzirno poseči po njem. Ta se bo nanje kar lepil.

Devica

So natančni in pikolovski ter zlahka uveljavljajo svoje sposobnosti, ko gre za finance. Igrajo varno, ne spuščajo se v tvegane posle. Posebej cenijo delo in energijo, ki so ju porabili za dosego cilja, zato imajo enak odnos do denarja, pa naj gre za cente ali milijone. Do konca leta imajo odlično priložnost, da obogatijo.