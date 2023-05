Mrk polne lune 5. maja: čakajo nas kaos, izguba nadzora, nepričakovane poteze

5. maja 2023 nas čaka mrk polne lune v škorpijonu. Mrki polne lune vedno prinašajo energijo koncev, transformativnih dogodkov, ki nas premikajo iz ene dimenzije zavesti v drugo. Lahko pride do nenadnih sprememb, ki nam omogočijo, da opustimo preteklost in življenje usmerimo v novo smer. Ta mrk polne lune pa prinaša tudi močno energijo števila pet, pišejo na alo.rs.

Energija števila pet

Polni lunin mrk v znamenju škorpijona pade na 5. dan 5. meseca v letu na 14. stopinji škorpijona (1 + 4 = 5). Energija števila pet je močna in simbolizira spremembe, domišljijo in igro. Povezana je z elementi zraka, zemlje, ognja, vode in etra.

To obdobje nosi s seboj težke energije, ki na površje dvignejo globoka čustva. Morda se počutimo preganjane s senco preteklosti, nezaščitene in ranljive. Število pet nas prav tako vabi k igri – kot da bi se morali igrati s temi energijami. Morda bi se morali celo skozi težke izkušnje ali energije, ki nas upočasnjujejo in izzivajo, spomniti na moč igre in ustvarjalnosti.

Tako imenovana majska cvetlična luna prinaša razcvet semena v vas, veliko preobrazbo, nekakšno ponovno rojstvo, ki ni nikoli preprosto. Polna luna osvetljuje sredino mesečnega luninega cikla in prinaša val energije, napetosti in povečanih čustev. Ker majska polna luna prihaja z mrkom, bodo ti pojavi tokrat močnejši in intenzivnejši. Lunini mrki so v astrologiji povezani z rastjo, globokimi vpogledi, velikimi spremembami in presenetljivimi odkritji.

Kako se prepustiti vodstvu petice skozi zahtevno obdobje?

Morda moramo opustiti nekaj nadzora, sprostiti moč domišljije in postati radovedni. Morda nič ni tako resno, kot si ljudje predstavljamo.

Polna luna je ugoden čas za rituale osvobajanja in druge manifestacije, vendar je med mrkom najbolje odložiti vse čarobne obrede. Mrki so lahko kaotični, prinašajo nenadne spremembe, hitro rast in nepričakovane priložnosti, zato namesto da se poskušate osredotočiti na svoje želje in namere, odprite svoja srce in um vsemu, kar vam življenje poskuša ponuditi.

Zaupajte, da je to, kar se dogaja med tem lunarnim dogodkom, točno tisto, kar je potrebno in kar daje prostor za stvari, ki so bolj usklajene z vašim bistvom. Tako kot se je treba znebiti plevela na vrtu, narediti prostor za rože, nas ta mrk spodbuja, da odvržemo čustveno prtljago in se soočimo z notranjimi resnicami, da lahko razvijemo svoje potenciale in zacvetimo. Bodite prisotni in budni ter pripravljeni sprejeti svoja čustva.