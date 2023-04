Moldavit pomaga tudi pri odpravljanju bolezni

Moldavit, ta običajno temno zeleni in precej redki kristal, je podoben steklu. Njegova pomen in priljubljenost se vedno bolj povečujeta, odkar človeštvo postopoma dosega novo raven zavesti.

Pomaga nam pri prizemljevanju in povezovanju, prav tako je koristen novim dušam, ki se morda stežka privajajo na goste Zemljine energije. Uči nas, kako videti širšo sliko, a hkrati stati trdno z nogami na tleh in ostati v trenutnem prostoru in času.

Pri meditaciji in zdravljenju

Dragocen je tudi zato, ker okrepi delovanje drugih kristalov, zato ga lahko uporabljamo pri meditaciji in zdravljenju ter povezovanju z angeli in vodniki. Najprej se prizemljimo, prečistimo čakre in avro, nato nam šele lahko dvigne vibracijo in odpre kanal za njihova sporočila. Ko končamo, nas nežno spusti nazaj v zemeljske energije.

Pomaga tudi pri odpravljanju bolezni, tako da deluje na vzroke zanje.