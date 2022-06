Modrosti ameriških Indijancev: starodavni varuhi skupnosti

V ameriških domorodnih tradicijah je uveljavljeno načelo, da en član plemena prevzame vlogo varuha vere in krepi zaupanje skupnosti v težkih časih.

Njegova naloga je, da ostane miren, prizemljen, močen in trden, ne glede na to, kaj pleme preživlja, hkrati pa si prizadeva pridobiti duhovni vpogled v dogajanje in ga razumeti ter interpretirati s širše perspektive. Poskuša najti rešitve, odkriti duhovne lekcije, ki se skrivajo v situaciji, in s svojo neomajano vero in upanjem popeljati skupnost skozi temne čase nazaj v svetlobo.

V skrajnih razmerah vsak drugi član skupnosti zapade v strah, stisko, dvom, tesnobo, skrb in bolečino, varuh vere pa je tisti, ki vedno ohranja mir, duhovno modrost in trdnost. Zato nanj gledajo kot na tistega, ki je v stiku z bogom, velikim duhom oziroma stvarnikom, in se obračajo nanj za nasvete in vodstvo.

Premislite, ali lahko v finančni in gospodarski krizi, ki se nam obeta, v širši družini tudi sami delujete podobno. Izberite modro in preudarno osebo, družinskega člana, ki je dovolj trden in duhovno ozaveščen, da lahko prevzame vlogo varuha vere v vašem plemenu. Ne glede na izzive, s katerimi se soočate, naj vas opozarja, da bo na koncu vse dobro in da ste vedno preživeli težke čase.