Modrost zdravilke Barbare: Mir na svetu se začne pri nas

»Vsi skupaj ustvarjamo Zemljo in vse, kar se na njej dogaja,« pravi ameriška zdravilka Barbara A. Brennan v svoji knjigi Prebujajoča se svetloba in opozarja, da naš osebni sistem prepričanj vpliva tako na nas in naše odnose kot na položaj v svetu.

»Sami soustvarjamo vse, kar doživljamo in kar se dogaja na svetu. Zato se vprašajte, kaj trenutni svetovni položaj pomeni za vas osebno. Kakšno je sporočilo, ki vam ga pošilja svet (in je vaše zrcalo), kaj vam poskuša dopovedati in česa se morate naučiti? Kakšna je narava trpljenja, ki ste ga pomagali ustvariti? Kaj lahko glede tega storite sami? Česa vas je strah na osebni in svetovni ravni?« svetuje. »Ali se zavedate, da se vaš strah prav nič ne razlikuje od strahu drugih ljudi in pogojuje njihovo ravnanje? Ta splošni strah je torej izvir svetovnega konflikta,« poudarja.

»Mir na svetu se začne na lastnem pragu. Ker to, kar delate sebi, delate tudi drugim; poskrbite za harmonijo doma, v službi in skupnosti. Pri tem se zavedajte, da ste pomagali ustvariti okoliščine, kakršne so, a jih kot njihov soustvarjalec lahko pomagate tudi ozdraviti,« poudarja.