Modne zapovedi zodiaka: Spoznajte, kaj komu še posebno pristaja

Oven si v vsem želi biti prvi, tudi pri modi. Ne boji se eksperimentirati. Kombinacija, ki mu najbolje pristaja, je črno-rdeča, njegov stil pa bi lahko imenovali vrnitev v prihodnost – malo preteklosti in malo futurizma.

Bik obožuje garderobo znanih modnih podjetij. Odel se bo le v oblačila iz kakovostnih materialov, ki jih vidimo na revijah. Poudarijo naj pas, saj jim hipijevski in vsakdanji videz ne pristajata.

Dvojčki modo spremljajo brez strahu. Ženskam pristaja videz lolite, moškim pa Petra Pana. Mladosten, vesel, pisan. Oblačila so široka, nosijo veliko nakita, moški pa kravate živahnih barv.

Raki ljubijo svoj oklep, saj jih ščiti pred nevarnostmi. Enako je z oblačenjem. Obožujejo eleganco, oblačila morajo imeti več slojev, tu so šali, rute, jakne, plašči … Velikokrat je, kar oblečejo, odvisno od trenutnega razpoloženja.

Za kreativnega leva je pomembno, kaj bo oblekel. Želi si najboljše. Na udobje ne misli, teži k drznosti in opaznosti – rdeča, rumena, zlata in bela so njegove barve. Kar koli obleče, to nosi s stilom, kot bi se sprehajal po rdeči preprogi. Na njem bo vse videti kraljevsko.

Device so organizirane, pri njih ni nič prepuščeno naključju, so minimalisti, ki nikoli ne bodo oblekli pomečkane ali umazane obleke. Pristaja jim mornarski stil, a tudi črno-bela kombinacija, ki izraža njihovo osebnost.

Tehtnice so neodločne. Razen ko gre za garderobo! Samo da gre za vrhunski material, zadnji hit, priznanega oblikovalca … Predvsem mora biti oblačilo elegantno. Nobenemu moškemu obleka s kravato ne bo bolje pristajala kot tehtnici. Ženska pa bo videti izvrstno v kratki črni obleki in z biseri okoli vratu.

Raki in ribe oblačenje prilagajajo svojemu počutju. FOTO: Annazhuk/Getty Images

Škorpijon mora biti videti seksi. Kar koli bo oblekel, bo želel s tem vsaj malo nakazati svoje erotično razpoloženje. Ozke hlače, kratka krilca, globok dekolte … Na srajcah in bluzah ne zapre vseh gumbov … Seveda ne gre prek meja dobrega okusa.

Za strelca je najpomembnejše, kaj bodo rekli drugi. Ne eksperimentira, saj ne želi izstopati. Slepo sledi modi, naj gre za obleko za zmenek, trenirko za športne dejavnosti, džins za sprehode …

Ambiciozni kozorog nima časa razmišljati, kaj bo oblekel. Praktičen je – en pogled v ogledalo je dovolj. Da bi obiskal modno revijo, je zanj izguba časa. Vseeno naj ne pozabi na estetiko.

Vodnar obožuje glamur. Če si to lahko privošči, ne kupuje na razprodajah, oblačil pa si ne sposoja. Pri njih štejeta ženstvenost in zabava, njegova obleka pa je usklajena s tem – elegantna in praktična.

Ribe so sanjači in umetniki. Videz prilagodijo situaciji, ne skrbi jih, ali izstopajo ali ne. Pogosto nosijo bela in črna oblačila klobuke, rute, ogrinjala … Vse, v čemer se najbolje počutijo.