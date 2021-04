Voda ima neverjetne sposobnosti, saj čisti avro. Premikajoče se vode, kot so reke, oceani in prhe, so polne negativnih ionov, ki omejujejo stres ter povečujejo energijo. Simbolično voda predstavlja naša čustva in podzavest. Že zvok tekoče vode nas lahko premakne v meditativno stanje in pomiri, s tem pa odpre vodenju višje zavesti.



Voda lahko drži energijo, namero in molitev, pravijo guruji, zato so jo od nekdaj uporabljali v ritualih, kot v francoskem Lurdu, kjer so zabeležena tudi zdravljenja. Poleg umazanije voda spira tudi negativno energijo, vsrka jo in odplakne nižje vibracije, s katerimi ste prišli v stik. Naslednjič, ko v naravi naletite na čist izvir, si zato splaknite obraz, rame ali stopala in vizualizirajte, kako vam čisti avro.



Enako velja doma, če začutite, da ste v stresu. Preprosto splaknite ga s sebe. Ko ste pred izzivom ali težko odločitvijo in si želite jasnost ali vodstvo angelov, se oprhajte ali okopajte: voda naj med kopeljo teče, saj ima tako več negativnih ionov. Ko ste v naravi v ali ob vodi, zastavite vprašanje angelom. Sprostite um, da boste slišali odgovor. Ali pa jih prosite, če vam lahko pomagajo. Nato bodite pozorni na svoje misli, občutke in vizije. Če jih ne razumete, prosite za dodatna pojasnila.



Če vam sporočilo ni jasno, ga zapišite, saj se bo njegov pomen razkril pozneje. Duhovna prha je namenjena čiščenju avre in najbolje jo je opraviti zvečer, ko imate za sabo negativno energijo (drugih) celotnega dneva. Lahko se odločite tudi za čistilno kopel ali zlijete vodo v dlani ali kozarec ter jo splaknete prek glave z namero, da čistite slabo energijo in jo pošiljate v svetlobo.



Lahko namočite zelišča v toplo vodo in pustite kakšno uro, kot del duhovne prhe pa jo polijete po sebi, pri čemer vizualizirate, da vas zdravi in čisti. Druga možnost je zemeljska prha, pri čemer Zemlji vrnete negativno energijo, da jo transformira. Preprosto se okopajte v morju, izviru, reki ali jezeru; potopite se v vodo in si predstavljajte, da spira energijo, ki ni vaša. Predstavljajte si, da se vrača v zemljo.



Ne pozabite, da vam voda ne le jemlje staro energijo, ampak tudi prinaša novo. Spodbuja ustvarjalnost, intuicijo in prinaša sveže ideje. Ko obstanete na mestu ali ste slabe volje, so plavanje, kopel ali splakovanje obraza z vodo dobra ideja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: