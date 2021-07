Moč magičnih ritualov

Čarovnice niso bile tisto, za kar jih je razglasila zgodovina, temveč modre ženske, ki so poznale starodavna znanja zdravljenja in sožitja narave s človekom. In ker so se njihovega vedenja prestrašili, so jih hitro razglasili za tiste, ki letijo na metlah ter lahko povzročijo takšne ali drugačne grozne reči. Danes vemo, da ni tako, magija, ki se je poslužujemo, pa je lahko pozitivna ali negativna sila. Uroki so namreč lahko tudi dobronamerni in prijazni in z njimi nikomur ne škodimo, niti sebi.



Načeloma za manjše uroke ne potrebujemo dragih pripomočkov, gre za to, da uporabljamo naravne reči, ki jih vračamo naravi. A čarajmo pametno. Upoštevajmo, da ne smemo čarati z mislijo ali željo, da bi komu škodili ali si človeka podredili, saj se bo v tem primeru urok obrnil nazaj k nam in sovraštvo bomo priklicali nadse. Vedno se torej čaranja lotevajmo s pozitivnimi mislimi in dobroto.



Z uroki v resnici pravzaprav le potrjujemo svoje namere. Če namreč močno mislimo nanje in se uskladimo z želenim položajem, se čarovnije lahko začnejo uresničevati. Če se boste posvetili zbiranju sestavin in iz tega napravili obred, bo vaš urok še močnejši.



Pri številnih urokih si lahko pomagate s svečami, ki hkrati pripomorejo k zbranosti. Ogenj je pomemben duhovni element, vendar pa morate izbrati ustrezno barvo sveče. Pomembno je tudi, da se pred vsakim izvajanjem uroka sprostite, prej lahko izvedete krajšo meditacijo.



Pri mnogih urokih se uporabljajo zelišča, če se le da, sveža, in eterična olja, stojalo za kadila, stekleničke, čaše, ostre škarje … Uporabljajte jih le za čaranje in nič drugega.



Pri izvajanju čarovnij vam lahko pomaga tudi luna – v različnih luninih menah so namreč uroki različno močni. Na splošno velja, da rastoča luna (ko se debeli in je svetlejša) privlači, pojemajoča (ko njena moč po polni luni peša) pa odganja. Uroki so najmočnejši pri polni luni.



Najpomembnejše je, da poskušamo s čarovnijo nežno izvabiti želje. Nikoli ne smemo nikogar siliti v nekaj, kar mu ni po volji. Vedno velja ohraniti dobre namene!

