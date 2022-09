Misli lahko ustvarijo kar koli

Gary Schwartz, ameriški profesor psihologije, medicine, nevrologije, psihiatrije na univerzi v Arizoni, ki vodi Center za napredno medicino in znanost o biopolju, pravi, da se vse začne pri odnosu med materijo in energijo in da obstajajo trije znanstveni pogledi na to. Prvi je, da je materialni svet primaren, kar imenujemo energija, pa je le njegov stranski produkt. Drugi pogled je razvil Einstein, ki je trdil, da nista primarni ne energija ne materija, sta le dve plati istega kovanca, energija se lahko spremeni v materijo in obratno. Kvantna fizika pravi, da je materija posebna vrta energije – organizirana energija.

In kaj organizira energijo? Um in zavest. Max Planck, oče kvantne fizike, je dejal, da je zavest ključna in da gleda na materijo kot na nekaj, kar izhaja iz zavesti. In kako zavest to naredi? Z informacijo. Zavest in namera oblikujeta vzorce, ki tvorijo materijo. »Toda pri materializaciji stvari ne gre za to, da spremenimo nič v nekaj. Pomeni, da vzamemo energijo in jo organiziramo, dokler ni dovolj koncentrirana ali zgoščena, da jo lahko doživimo v tridimenzionalnem svetu s svojimi fizičnimi čutili,« poudarja Schwartz.

Ali lahko torej naše misli ustvarijo kar koli? »Teoretično lahko, toda redno moramo ohranjati osredotočeno namero zadosten čas, da željo uspešno vtisnemo v kolektivno zavest, da se lahko manifestira,« je povedal.