Misli lahko spreminjajo telo

Znanost in duhovni učitelji zadnja leta skupaj ugotavljajo, da lahko resnično spreminjamo in programiramo svoje telo z močjo uma. Torej ni treba, da ostajamo žrtve vplivov svoje preteklosti, ampak lahko postanemo sami ustvarjalci tako lastne kot prihodnosti svojih otrok, saj naša naravnanost energijsko vpliva tudi na naše nerojene otroke.

Učijo namreč, da nam naše misli, prepričanja, čustva, vplivi okolja in prehrana lahko spreminjajo življenje in da celice lahko programiramo. Biolog Bruce Lipton, ki se ukvarja z epigenetiko, področjem molekularne biologije, ki proučuje izražanje genov zaradi zunanjih dejavnikov, pravi, da na življenje celice najbolj vplivata njeno fizično in energijsko okolje in le v manjšem obsegu genetika. Do tega je prišel z eksperimenti.

Ko je vzpostavil optimalne razmere, so bile celice zdrave, ko so se poslabšale, pa je to otežilo tudi njihovo delovanje. Če je prilagodil zunanje razmere, je lahko ozdravil obolele celice. Te so namreč odzivne, kar pomeni, da se lahko spreminjajo glede na zunanje signale. Podobno kot računalnike jih lahko programiramo iz zunanjega vira. Vsako celico v telesu si lahko predstavljate kot računalniški čip. Ta podatek je pomemben v nosečnosti, saj kaže, da lahko mama vpliva na otrokove celice s svojimi mislimi, čustvi in prehrano, saj so to različne oblike energije.

Nosečnice prenašajo energijske vplive na nerojene otroke in jih programirajo. FOTO: Pheelings Media/Getty Images

Ker so geni odzivni in spremenljivi, je ključno, kaj počnete in mislite. Lipton je namreč prepričan, da sami nadzorujemo aktivnosti genov in lahko izboljšamo svoj genom, tako da vzdržujemo ravnovesje med telesom, umom in duhom.

»Vse, kar pojeste, mislite ali čutite, ustvarja sporočila in spomine, ki gredo naravnost v vaš DNK,« pravi. »Vaš genom vključuje pretekle, sedanje in prihodnje informacije ter spomine vaših prednikov. Najverjetneje jih boste prenesli na otroke, razen če jih očistite z delom na sebi.«

Če hkrati vemo, da mati pritegne dušo, ki se ujema z njeno vibracijo, v času od spočetja do rojstva pa se oblikujejo otrokove sposobnosti in usoda, lahko večja stopnja materine zavestnosti na celični ravni ustvari bolj zavestnega otroka. Nosečnost je obdobje, ko lahko obogati otroka s pozitivnimi mislimi, čustvi, prepričanji ter zdravim zunanjim okoljem. Ker se celice odzivajo in imajo zavest, se mamino stanje preslikava na bodočega otroka.

Od vsake nosečnice je odvisno, ali bo nadzorovala ta prenos ali ne ter ali bo spustila vzorce, ki jih je pridobila od preteklih generacij, in pozitivno razmišljala. Vse, kar mati misli, občuti in doživlja, se prenese na otroka, zato mora nosečnica ohranjati harmonijo in ljubezen.