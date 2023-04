Misli in čustva drugih vplivajo na vas, zato izbirajte, s kom se družite

Tudi če neka misel prihaja iz okolice in ni vaša, jo lahko sprejmete, ponotranjite in vpliva na vas, opozarja ameriški duhovni učitelj Eric Pepin. »Če nekdo na primer oddaja občutek potrtosti, depresije, ga lahko sprejmete in se tudi sami počutite enako. Že če razmišlja o vas na negativen, maščevalen način, lahko nenadoma občutite stisko,« pravi.

Ko nekdo projicira negativnost na vas in jo doživljate še sami, gre za energijsko manipulacijo. Če je nekdo jezen na vas, vas lahko napade s svojo energijo, da postanete nemirni. Če se z nekom sprete po telefonu, niste deležni samo besed, ki vam jih je vsilil, ampak tudi njegove energije. Če ob tem na tega človeka še nenehno mislite in ste vznemirjeni zaradi njega, se s tem še dodatno povezujete z njegovo energijo, s tem pa se vzpostavi povezava, prek katere še vedno prejemate njegove impulze. Zato izbirajte, s kom se družite, in se zavedajte, da lahko vsrkavate misli in občutja drugih. Prvi korak, ko se to zgodi, pa je, da se mentalno odklopite od negativne osebe, nato pa še energijsko. Jasno in odločno lahko rečete: »To ni moje! Naj se vrne tja, od koder je prišlo!«