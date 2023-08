Mirni v vseh okoliščinah: osvobodite se čustev, tako da jih predihate

Ko spoznate, da nekaj v vašem življenju ni prav, je normalno, da ste jezni ali prestrašeni. A tudi to morate sprejeti. Sprejemanje je preprosto prepoznavanje, da situacijo vidite tako, kot je. Hkrati ne smete pozabiti, da so vse naše izkušnje začasne. Kajti če dogajanje dojemate kot začasno, boste lažje preživeli vse izzive.

Naslednji korak je, da se odvežemo od svojega razburkanega čustvenega doživljanja, dokler ne odkrijemo, kaj se nam v resnici dogaja. Šele ko ne izhajamo iz čustvene drame in scenarijev, ki smo si jih napletli v glavi, ampak iz dejstev, se namreč lahko modro odločamo, pravijo guruji.

Čustva in občutki so energija, ki spodbuja odziv na naše misli in izkušnje. V osnovi so čustva nevtralna, mi smo tisti, ki jim pripisujemo pozitivno ali negativno konotacijo. Čustvo je kot energijska bombica, ki kroži po našem telesu in umu ter opozarja na neravnovesje, za katero moramo poskrbeti. Težava je v tem, da podobno privlači podobno, zato se čustvena energija pripne npr. na staro jezo, ki je že v nas.

Aktivirajo se spomini na podobne situacije, ki smo jih doživljali od zgodnjega otroštva naprej. V nezavednem namreč nosimo skladovnico strahu, krivde, ljubezni, veselja, miru itd. Pogosto trenutne okoliščine sploh niso bistvene, saj so le sprožilci, odzivamo pa se na stare dogodke in čustvena neravnovesja v svojem energijskem polju. Edina rešitev je torej, da čustvo sicer občutimo, a se ga osvobodimo. Dihamo, ga opazujemo in s tem razorožimo čustveni naboj.