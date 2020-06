Mihaelina astro svetovalnica: Negotovost

Koliko časa bo še tak tempo?



Vaše vprašanje je grozljivo nedoločeno, tako da ne vem, katero področje vas muči. Najprej sem si dovolila narediti horarno karto, za trenutek srečanja z vašim vprašanjem, da bi dobila vsaj malo občutka o situaciji, kje se kažejo težave. Horarna nakazuje, da to, kar je skrivnost, prinaša srečo in vas po svoje odpira. Možna je ljubezen s prijateljem, toda takoj za njo tudi spori in napetosti, povezani z dediščino, financami partnerja, torej po lepih trenutkih sledijo precej naporne borbe za premoč. Če to, kar skrivate, ni povezano s čustvi, je potem najbolj verjetno, da je z nepremičninami, dediščino in tovrstno borbo.



Progresirana Venera, ki je vladarica vaših financ in pravnih zadev ter je v hiši nepremičnin, se ustavlja in leta 2022 obrača nazaj, tako da se na področju ljubezni, financ, nepremičnin, pri vas pa tudi pravnih zadev kažejo težave vse do leta 2022. Problematika je lahko vezana tudi na kredit za nepremičnino. Modro bi bilo vse, kar je nujno na teh treh področjih, rešiti čim prej, ker potem boste tu morali storiti en korak nazaj. Letos bodo skrbi, namenjene domu, nepremičninam in dediščini, povezane še z drugimi ljudmi. Zdržite pritisk, s treznim premislekom se da marsikaj doseči. Toda problematika še ne bo končana, saj se tudi v naslednjem letu pojavljajo sorodni pritiski. Ne toliko ovire, ampak veliki pritiski, nemir, borba. Uran spodbudi vaš fiksni križ, vezan na finance, in prinaša tektonske spremembe na finančnem področju.



Stres bo letos najmočnejši avgusta in septembra, naslednje leto pa bo še bolj turbulentno in se bo treba kar boriti za svoje. Najbolj naporna obdobja bodo od marca do avgusta. Stresni Uranovi tranziti, ki vas pritiskajo v korenite spremembe, vas imajo v rokah vse do aprila 2022. Plutonovi kvadrati na planet v drugi in osmi iz četrte bodo vse do konca leta 2023. Pluton prinaša pritisk, tu pa tudi jezo in boj za svoje imetje.



Toda ker ste temeljno močna škorpijonka, ki se zna preriniti skozi težke čase v novo luč, nikar ne izgubljajte volje, samo borite se in bo uspelo. Premisliti je treba samo, katere bitke so res pomembne in katere je treba spustiti. Ter leta 2022 in 2023 paziti, da vas jeza ne zastrupi preveč. Silo Plutonovih kvadratov uporabite za potisk v novo.