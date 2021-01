Mihaelina astro svetovalnica: Naj mu bodo ti izvidi budilka

Možu so odkrili neke izrastke na mehurju. Skrbi me. Kdaj bo imel poseg, ali je mogoče rakava tvorba? Pri ultrazvoku so odkrili tudi žolčne kamne, še majhne, pa vendar. Kako bo s tem?



Pozdravljeni. Prav čutim z vami, kako zelo hudo je biti take bitke in nositi tako velike strahove. Tudi v njegovi karti so videti še mesec dni hudi strahovi. Tako da predvidevam, da bo nekje v dveh tednih poseg in potem v treh tednih pomiritev, sprostitev strahov, kar pomeni, da bo vse v redu, da ni maligni tumor, da se vam ni treba toliko bati. Po drugi strani pa je nujno, da se človek zave svoje umrljivosti in da se zbudi.



Pri teh letih, zlasti srednjih, je še kako pomembno, da se zavemo svoje umrljivosti in začnemo nekoliko bolj resno skrbeti za svoje zdravje. Te tvorbe nakazujejo določen sram in zamero, ki ju ni znal spustiti. Glede žolčnih kamnov pa je zadeva resnejša, če ne bo začel postavljati bolj glasno meja drugim. Kot zelo priden in ponižen človek je v sebi precej bolj jezen, kot je to videti navzven. Jeza se kuha v njem in se nabira.



Naj mu bodo ti izvidi budilka. Spomnite ga večkrat, naj pove, če mu kaj ni prav, naj izrazi tudi nezadovoljstvo in postavi meje drugim. Spomnite ga, kako zelo grozne bolečine so povezane z žolčnimi kamni, tako da ga kar malo zbudite. Če bo začel resno sproti postavljati meje in ne bo kuhal v sebi negativnih čustev ter jih ves čas tlačil, se proces ne bo nadaljeval in kamni ne bodo rasli.



Zato ni nič narobe, če ga je zdaj tako grozno strah. Strah ni vedno slab, včasih je zelo dobra hladna budilka, ki te strese do kosti in spomni, da tu, na tej točki, pri teh letih, še imate možnost nadzora in situacijo obrniti v drugo smer. Na stara leta ne bo tako.

Torej, vem, da ga imate radi, ker je ponižen, prilagodljiv in delaven in rad sledi vašemu vodstvu, toda s svojim zgledom ga spodbujajte, da pove, kolikor mirno pač lahko, kar mu ni všeč, kar mu ne odgovarja. Da se s tem sprostijo notranje tenzije ter se hladna in potlačena jeza skozi leta in desetletja pretvarja v kamen.